Šedesátý ročník zlínského festivalu připomene ikonické sci-fi filmy

14:02

Spojení dvou dnes už ikonických filmů 2001: Vesmírná odysea a Návrat do budoucnosti si jako své motto zvolil pro jubilejní 60. ročník zlínský filmový festival pro děti a mládež. V příštím roce se bude konat od 29. května do 6. června a jeho téma zní 2020: Návrat do budoucnosti.