V Uherském Brodě to vře kvůli bazénům, část lidí chce referendum

„Zdá se nám to megalomanské, zbytečné. Město by mělo řešit věci, které jsou pro lidi důležitější. Například neustále přetíženou křižovatku s železničním přejezdem,“ prohlásil Richard Kastner, jeden z organizátorů petice.

„Lidé v anketách vyjádřili svůj názor, ale nikdo ho nebere v potaz. Dokud jsme nedali dohromady petici, tak s námi nikdo ani nekomunikoval, nic nevysvětlil,“ dodal.

O nových venkovních bazénech se v Uherském Brodě diskutuje už deset let. Ze dvou variant – rekonstrukce současného koupaliště nazývaného „koupelky“ v horní části města a stavby nových bazénů u akvaparku Delfín v dolní části – se město před sedmi lety přiklonilo k té druhé.

V roce 2017 pokračování přípravy investičního záměru schválila většina zastupitelů a loni se výstavba dostala do programového prohlášení vládnoucí koalice na roky 2018–22. Teď se zpracovává projektová dokumentace a materiály pro územní řízení.

„Pečlivě jsme to zvážili. U současných koupelek by se muselo jednat o kompletní rekonstrukci, protože zázemí, technologie i vodní plocha jsou po osmdesáti letech na konci životnosti. Také by na úkor areálu musela vzniknout parkovací místa, teď tam žádná nemáme a byla by nutná,“ podotkl starosta Ferdinand Kubáník.

Chystané venkovní bazény budou mít tři plavecké dráhy, brouzdaliště, skluzavky, herní prvky a dětský bazén. Vznikne i hřiště na volejbal.

Před vstupem do akvaparku má být umístěný parkovací dům pro 180 aut. Sloužit bude pro plavecký areál a návštěvníky nedalekého zimního a fotbalového stadionu. V plánu je lávka, která propojí parkoviště s ulicí Bří Lužů.

Projekt počítá také s tím, že v dalších letech by venku vznikl tobogan a v přístavbě krytého akvaparku výcvikový bazén.

Radnice chystá veřejné projednávání, kritici chtějí referendum

Ankety ale ukázaly, že zhruba polovina lidí, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, má jiný názor. V roce 2014 hlasovalo 1 442 lidí a 47 procent z nich chtělo rekonstruovat současné koupaliště. Loni se ankety zúčastnilo 3 869 lidí a odpůrců bylo už 54 procent.

Kritici říkají, že „koupelky“ jsou pro velkou část města srdeční záležitostí a navštěvují je i starší lidé, kteří nestojí o atrakce a díky hloubce bazénu si tam dobře zaplavou.

„Dočkali jsme se však od radnice toho, že je potřeba nás, občany, přesvědčit ke změně postoje. Jsme rádi, že se nám podařilo alespoň to, že začali komunikovat,“ uvedli autoři petice.

„V minulosti nebyla tato investiční akce dostatečně a dobře prezentovaná mezi obyvateli. Chceme to napravit a co nejvíce přiblížit, protože když lidé vyplňovali ankety, neměli dostatek informací a rozhodovali se pocitově. Na rozdíl od nás zastupitelů neměli k dispozici fakta. My jsme se mohli rozhodnout racionálně,“ řekl Kubáník.

Když na konci letošních letních prázdnin kritici posbírali za tři týdny 1 500 podpisů, chtěli, aby zastupitelé vyhlásili referendum. V něm by obyvatelé mohli říct, jestli chtějí rekonstruovat současné koupelky, nebo postavit nové koupaliště. A výsledek by pro město byl závazný.

Zastupitelé ale vyhlášení referenda neschválili a místo toho dali souhlas s veřejným projednáváním, které se uskuteční ve středu 27. listopadu od 16 hodin ve velkém sále Domu kultury. To vyvolalo další podpisovou akci. K vyhlášení referenda je nutných 2 800 podpisů, zatím je jich zhruba 1 500.

Radnice zase začala zveřejňovat dokumenty, které se koupaliště týkají. Třeba výsledky anket, studii rekonstrukce koupelek i stavby nového koupaliště nebo vizualizace nových bazénů u akvaparku Delfín.

Podle autorů petice město současné koupaliště třicet let zanedbávalo. Postupnými opravami po etapách by podle nich bylo možné toto místo zrekonstruovat. S tím radnice nesouhlasí a tvrdí, že rekonstrukce by vlastně znamenala zcela nové koupaliště.

Stavba u akvaparku může pomoci i blízkému zimnímu stadionu. Podle energetické studie, kterou si Uherský Brod nechal zpracovat, by bylo řešením pořídit v tomto místě kogenerační jednotku, díky které by vzniklo energetické centrum. Využívalo by odpadní teplo a ohřívalo vodu v bazénech i šatny na stadionu.