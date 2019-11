Největší novodobá proměna Vsetína. Po obchodní galerii bude nové nádraží

Její vzhled předurčuje budoucí podobu celé lokality. Hliníková fasáda nové Smetanovy obchodní galerie ve Vsetíně během dne mění svou podobu v závislosti na slunci a černé tečky na ní tvoří siluety stromů. Budoucí vstup do podzemí, zatím ještě zaslepený, kryjí dřevěné lamely.

I další objekty v takzvaném přednádražním prostoru budou ve stejném stylu. Především budova terminálu pro autobusovou i vlakovou dopravu.

„Proměna celé lokality, má být hotová v horizontu pěti šesti let. Bude to moderní a pohodlná část města,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička během čtvrtečního slavnostního otevření obchodní galerie a podzemního parkoviště. Jde o největší změnu v novodobé historii města.

Skryté parkoviště má kapacitu 157 míst, z toho 53 vybudovalo město. Utratilo za ně 60 milionů korun. Dalších 300 milionů zaplatil soukromý investor, který stavěl obchodní galerii. Prostor funguje jako jeden celek, o náklady na provoz i výnosy z parkovného se budou majitelé dělit.

První hodina bude pro řidiče zdarma, za každou další zaplatí 20 korun. Otevřeno bude od 6 do 22 hodin.

Během stavby město čelilo kritice za to, že dává peníze do soukromého projektu. Jenomže obchodní galerie je součástí většího celku.

„Společná investice soukromého a veřejného sektoru je poměrně ojedinělá, tady ale má opodstatnění,“ uvedl Růžička.

Projekt vznikal několik let

Právě v městské části podzemního parkoviště totiž bude začínat tunel, který ji spojí s jednotlivými nástupními perony a bude pokračovat dál, až za nádraží. To zkrátí cestu pěších ve směru od sídlišť Rokytnice a Rybníky, potažmo od hokejového stadionu a dalších sportovišť Na Lapači. Na povrch se lidé dostanou výtahem u vchodu do galerie, nebo mohou pokračovat přímo do jejího prostoru.

V den otevření byla obchodní galerie obsazená zhruba z 90 procent. To znamená, že v provozu je 27 obchodních jednotek. V polovině listopadu se rozjede také sport centrum a začátkem roku ještě bowling a restaurace.

„Naprostou většinu jsme měli rezervovanou ještě před zahájením stavby,“ uvedl Jaroslav Vala, předseda představenstva firmy Valatrans, která galerii postavila.

Projekt vznikal několik let. Společnost Valatrans nejprve koupila menší objekt naproti vlakovému nádraží a chtěla k němu přistavět další část. K tomu potřebovala od města odkoupit sousední pozemek. Vedení města zároveň tlačilo na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), aby se pustila do rekonstrukce nádraží.

A obchodní centrum zapadalo do plánů radnice, jenomže by muselo mít jinou podobu.

„Nevymysleli jsme nic nového. Nádraží bývají propojená s obchodními centry, protože pro lidi, kteří cestují, je to výhodné,“ uvedl hejtman a někdejší starosta Vsetína Jiří Čunek. Byl tím, kdo celý projekt rozjížděl a v roce 2016 ho dovedl k finální podobě.

V následujícím roce přípravy načas zarazilo odvolání proti územnímu rozhodnutí, které podal spolek Vsetínské fórum. Mimo jiné argumentoval nedostatečnou kapacitou parkoviště. Následně Čunek na pozici starosty rezignoval, protože byl zároveň hejtmanem kraje. Smlouvu o zahájení stavby už tedy podepisoval jeho nástupce. Oficiálně začala demolicí původního objektu v lednu roku 2018.

K novému nádraží se ještě více přiblíží i autobusové zastávky

Další práce nyní čekají město a SŽDC. Státní organizace zbourá starou nádražní budovu, která je v dezolátním stavu a nahradí ji zcela novou. I umístění bude jiné, posune se o několik desítek metrů směrem k poliklinice.

„Dojde také k novému dispozičnímu uspořádání a úpravě kolejí tak, aby mohla být nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Nové podchody pro pěší umožní bezpečné propojení dvou částí města,“ popsal mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Práce vyjdou na 2,2 miliardy korun. Začnou příští rok v červnu a skončí v létě roku 2023.

„Půjde o delší kolejový úsek, od Ústí až po areál společnosti MEZ. Proto si možná lidé v první části ani nevšimnou, že už se pracuje,“ upozornil Růžička.

Město naváže přesunem autobusových zastávek. Ačkoliv je v současnosti autobusové nádraží hned v sousedství vlakového, mají se přiblížit ještě víc. Prakticky vytvoří jeden areál.