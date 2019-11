Soud v Havlíčkově Brodě znovu začal řešit tragický pád Vilémovského mostu

„Dnes dám možnost vyjádřit se k výrokům odvolacího soudu obžalovaným, další den jsou předvoláni soudní znalci a ve čtvrtek se uvidí, jak budeme pokračovat dál. Zajímat nás budou okolnosti pádu mostu, postupu prací a průběhu odtěžování zeminy,“ uvedla na začátku úterního jednání Doubková.

Ta už se případem, v němž bylo původně obviněno deset lidí, detailně zabývala v minulých letech. Loni na podzim byl z obžalovaných odsouzen jediný, stavbyvedoucí stavební firmy Bögl & Krýsl Josef Spour, který dělníky pracovat pod most poslal, ke čtyřem letům vězení a pětiletému zákazu činnosti. Ostatní obžalované soud obvinění zprostil.

Právě Josef Spour v úterý strávil u pultíku před soudem nejvíce času. K pádu mostu podrobně vypovídal zhruba hodinu. Dnes již důchodce vycházel ze své původní výpovědi a jakoukoliv vinu odmítl.

Ve své řeči zdůraznil, že postupoval zcela podle projektové dokumentace. Jeho dělníci zpevňovali mostní klenbu pomocí dřevěných výztuží. Spour tvrdil, že se mu nikdo z dělníků nezmínil, že by měli podezření na cokoliv nestandardního.

„Statiku mostu jsme neřešili, nebylo to potřeba. Zahájili jsme práce, které byly požadovány dalšími dodavatelskými firmami i projektem,“ uvedl.

Bögl & Krýsl byla na stavbě pouze subdodavatelem a měla na starosti pouze mostní objekt. Rekonstrukci navazující silnice dělala firma Strabag. Na společném postupu se obě společnosti podle Spoura domlouvaly na kontrolních dnech, více spolu ale nekomunikovaly.

Most se zřítil v době, kdy jeho firma prováděla zpevnění mostní klenby, zatímco druhá firma prováděla odtěžování zeminy z druhé strany mostní podpěry.

„Podle mého názoru most spadl, protože v projektu nebylo uvedeno, že u podpěr dochází k vodorovným silám. Měl být vyhotoven geologický průzkum, který by tento jev v podloží odhalil,“ konstatoval Spour.

„Kdyby se s odtěžováním zeminy počkalo na vyhotovení opěrných skruží, zabránilo by se pádu mostu,“ dodal.

VIDEO: Soud začal řešit kauzu spadlého mostu ve Vilémově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To však podle stavbyvedoucího firmy Strabag Romana Bednaříka nebylo možné. Bez odtěžení části zeminy by se totiž dělníci pod most neměli jak dostat. Před soudem zároveň několikrát důrazně zopakoval, že jeho firma zeminy neodtěžila víc, než projekt povoloval.

„Podle projektu mohlo být riziko, kdyby byla zemina odtěžena po patu pilíře. K tomu ale nikdy nedošlo, zeminu jsme odtěžili pouze po patu klenby. Že by už v tomto mohlo být nějaké riziko, si nejspíš neuvědomoval ani projektant,“ pravil.

Státní zástupkyně Zdeňka Tománková opakovaně směřovala své dotazy k chybějící realizační dokumentaci, která by podrobně popisovala postup prací i nasazení lidí i techniky. Tu bourání mostu skutečně nemělo. Podle všech obžalovaných však nebyla potřeba.

„V souladu s předpisy jsme nechali realizační dokumentaci zpracovat na vyhotovení stavby. Na bourací práce však není potřeba a je pouze v kompetenci zhotovitele, zda si sám něco takového udělá,“ vysvětlila Irena Šedová z odboru dopravy krajského úřadu Kraje Vysočina, jenž byl investorem díla. I Šedová byla mezi obžalovanými.

Rozdělení rekonstukce mostu bylo nešťastné

Že rekonstrukce průtahu Vilémovem nebyla vhodně rozdělena mezi dvě stavební firmy, zmínil ve své řeči hlavní stavbyvedoucí společnosti Strabag Milan Macura. „Stavba se na jednotlivé stavební objekty dělí běžně. V tomto případě to však bylo rozdělení nešťastné,“ řekl.

VIDEO: Hasiči a psovod ve Vilémově na Vysočině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nelogicky byl podle něho už od projektu rozdělen i samotný most. Zatímco firma Bögl & Krýsl měla na starosti pouze klenbu mostu, opěry a základy, Strabag pak povrch komunikace na mostě, zábradlí, ale i navazující silnici včetně křídel mostu.

„Odtěžování zeminy jsme neměli na starost. Bylo to staveniště jiné firmy a tu nemůžeme kontrolovat. Dostali jsme projektovou dokumentaci týkající se pouze naší stavby a podle té jsme postupovali,“ nechal se slyšet i další ze stavbyvedoucích Bögl & Krýsl Juraj Nosko.

„Den před neštěstím jsem pod mostem stál. Pokud by si někdo uvědomoval nějaké nebezpečí, určitě bych se tam nepostavil. Nejsem blázen,“ dodal.

Rozudek z loňského listopadu v létě zrušil krajský soud

Do Havlíčkova Brodu případ vrátil odvolací krajský soud v Hradci Králové. Ten v létě zrušil rozsudek z listopadu loňského roku. Původně byl odsouzen jen stavbyvedoucí firmy Bögl & Krýsl Josef Spour ke čtyřletému vězení a pětiletému zákazu činnosti.

„Závěr okresního soudu, že obžalovaní postupovali podle projektu, podle názoru odvolacího soudu neodpovídá obsahu provedených důkazů, rozhodně není přesvědčivě odůvodněn a nevypořádává se s obsahem dosavadního obsáhlého dokazování,“ vysvětlil tehdy mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Krajský soud zároveň zastavil trestní stíhání jedné z obžalovaných, koordinátorky bezpečnosti práce Marie Hubkové. Podle něho byla již jednou potrestána, a to pokutou ve správním řízení.

„Marii Hubkové uložil Státní úřad inspekce práce pokutu 96 tisíc korun a tisíc korun jako náklady řízení,“ doplnila k tomu Dagmar Plocková z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově rekonstruoval Kraj Vysočina za více než 200 milionů korun spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zřítil se 4. září 2014, čtyři dělníci pod ním zemřeli, dva byli zranění. Nový most byl zprovozněn na konci července 2015.