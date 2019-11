V jaderné elektrárně obnovili ordinace, zubaře nově najdou tisíce lidí

O tom, že lidé o registraci k zubním lékařům zájem mají, svědčí velký nápor pacientů, který v posledních dnech dukovanské ordinace zažívají.

„S tématem chybějících stomatologů tady bojujeme skoro dva roky. Poté, co odborníci, kteří u nás dlouhodobě ordinovali, odešli do zaslouženého důchodu, jsme se několikrát pokusili zařízení pronajmout, ale bohužel to ani jednou nedopadlo dobře,“ popsal vývoj Jiří Bezděk, mluvčí dukovanské elektrárny.

Po úplném uzavření ordinací bylo najednou bez zubaře kolem čtyř tisícovek lidí. Šéfové elektrárny i zástupci obcí v regionu vyřizovali stovky telefonátů a dotazů nespokojených místních.

„V akutních případech to lidé řešili třeba cestou do Brna, ale na klasickou péči a prohlídky bylo nemožné v okolí nějakého zubaře sehnat,“ uvedla Petra Jílková, předsedkyně sdružení Ekoregion 5, které sdružuje několik obcí v nejbližším okolí Dukovan.

Do ordinací investovali téměř deset milionů korun

Vedení elektrárny se na základě toho krizovou situací začalo intenzivně zabývat a do jejího řešení i investovat. Provedena byla rozsáhlá modernizace dvou zubních ordinací.

„Prostory byly zrekonstruovány a vybaveny špičkovou technikou, úpravy se vyšplhaly na částku ve výši necelých deseti milionů korun,“ informoval Jiří Bezděk.

Úspěšně nakonec skončilo i hledání nájemců těchto zrenovovaných prostor – o pacienty nyní pečují brněnští zubní lékaři Zdeněk Diviš a Petr Kořínek, kteří již každý mají v Brně svoji zavedenou síť ordinací.

Stomatologové se budou ve službě střídat ještě se svojí zaměstnankyní, zubní lékařkou Karolínou Svobodovou, nebo s dalšími kolegy podle potřebné odbornosti. Pacientům bude k dispozici také dentální hygienistka. Ordinace budou fungovat pět dní v týdnu, přijímáni jsou jak dospělí, tak i děti.

Do zubařského křesla mohl hned v pondělí usednout například Josef Ležák, jenž v elektrárně pracuje již 32 let.

„Bez zubařského ošetření jsem přibližně jeden rok. Když tady poslední doktor loni na podzim skončil, neměl jsem se kam jinam zaregistrovat, nikde mě nevzali. Mám už asi půl roku vypadlé dvě plomby a možná ještě další problémy, o kterých zatím možná nevím, protože mě několik měsíců nikdo neprohlížel,“ nechal se slyšet jeden z prvních pacientů, kteří byli v nových ordinacích ošetřeni.

A jaké úkony budou v dukovanských ordinacích prováděny?

„Bude se jednat jak o běžné úkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tak i o nadstandardní služby. Provádíme veškeré zákroky včetně estetické stomatologie, bude tu samozřejmě i chirurgie, ošetřování kořenových kanálků,“ vyjmenovala Karolína Svobodová s tím, že zájem pacientů byl v posledních dnech opravdu intenzivní a telefony zvonily téměř bez ustání.

Na všechny se dostane

Lidé se však zatím nemusejí bát, že by již bylo na registraci pozdě. Nápor lidí se ale může projevit na pozdějších termínech objednání.

„Lékaři jsou v současné době schopni přijmout každého zájemce, lidé nemusejí mít obavy, že by se na někoho nedostalo. Přednost ale samozřejmě budou mít akutní případy, preventivní kontroly se tak mohou posunout až třeba na polovinu příštího roku,“ dodal Jiří Bezděk.

Smlouvu o působení v elektrárně mají lékaři nyní podepsanou na deset let.

„Máme své zavedené praxe v Brně už dlouhé roky, ale tohle pro nás byla výzva a možnost posunout se a zkusit to zase někde jinde. Vybavení ordinací odpovídá standardu, na který jsme zvyklí. A jací budou zdejší pacienti, to teprve uvidíme,“ okomentoval jeden z lékařů Petr Kořínek.