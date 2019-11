Sportovci nechají opravit tribunu na stadionu, ostudné hlediště zůstane

Větší rekonstrukci tribuny, v níž jsou prostory pro několik oddílů, připravuje radnice ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Jiskra. Město je majitelem nemovitosti, sportovci zajišťují její provoz. Jestliže Jiskra uspěje s žádostí o dotaci, půjde o vůbec první větší opravu za tři desítky let, co tribuna stojí.

„Celkově je ve špatném stavu. Střechou zatéká, dřevěnými okny profukuje, prohnilé je i dřevěné obložení, budovu je třeba zateplit. Tělocvičny na stolní tenis potřebují nové palubky, pod žíněnkou na zápas je třeba vyměnit rošt,“ vyjmenoval největší nedostatky předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer.

Protože se na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy objevil dotační program, z něhož by bylo možné získat příspěvek, zpracovala Jiskra projekt a odeslala ho k posouzení. Město už přislíbilo, že na opravu uvolní peníze.

„Zastupitelstvo schválilo, že se třetinou budeme na opravě podílet, maximálně však do výše tří milionů korun,“ potvrdil místostarosta Libor Honzárek.

Některé sportovní oddíly se na čas přestěhují do sousední haly

Náklady na rekonstrukci by se podle Sommera měly pohybovat kolem devíti milionů korun.

V ideálním případě by se měly veškeré práce odehrát během příštího roku. Sportovní oddíly, jež prostory v tribuně využívají, budou muset na čas do náhradních prostor.

„Neměl by v tom být problém. Hned vedle máme sportovní halu, která přes léto, když se většina jinak halových sportů odehrává venku pod širým nebem, je prázdnější. Některé oddíly přesuneme tam,“ konstatoval Sommer.

Ačkoliv to zvenku tak nemusí vypadat, v tribuně atletického stadionu se nachází mimo jiné hned čtyři menší tělocvičny. Dvě využívá oddíl stolního tenisu, jedna je určena zápasníkům, ve čtvrté mají zázemí šermíři. Celkem do prostor tribuny dochází zhruba 330 sportovců, většinu tvoří děti.

Dotace není určena na venkovní úpravy, hlediště musí počkat

Nákladná rekonstrukce se však nebude týkat toho, co pokládají návštěvníci stadionu za nejostudnější. Značně omšelé hlediště s nevzhlednými vybledlými plastovými sedačkami a rozpadajícími se schody směrem k atletickému oválu zůstane. To už není součástí připravovaného projektu.

„Dotace není určena na venkovní úpravy, nebylo možné ji využít. Navíc hlediště je spíše věcí města a potažmo fotbalového klubu FC Slovan. Snad k jeho rekonstrukci dojde v následujících letech,“ podotkl Miroslav Sommer.

V to doufají i samotní fotbalisté, atleti či jejich rodiče, kteří tréninky navštěvují. „Je to opravdu ostuda. Jak to bylo před desítkami let postaveno, tak to zůstalo. Po schodech aby se člověk bál jít, lidi ani neláká sednout si na sedačky, vše je shnilé, zrezlé. Vůbec to nepůsobí dobře a oproti novému atletickému oválu je to velký kontrast,“ pravil jeden z rodičů.

Areál Na Losích se za poslední roky změnil k nepoznání

Do sportovního zázemí Na Losích šlo v posledních letech nebývalé množství peněz. Největší díl, přibližně 37 milionů korun, spolykalo právě vybudování atletického areálu s běžeckým oválem a sektory pro technické disciplíny. Nahradily původní škvárovou dráhu. Součástí projektu byla i diskutabilní výměna přírodního trávníku na středové ploše.

V součtu desítky dalších milionů už dříve padly na zřízení a následné obnovení tréninkového hřiště s umělou trávou. Rozšířeny byly kabiny a technické zázemí pro fotbalové a atletické oddíly. Z druhé strany tribuny bylo vybudováno zpevněné parkoviště a hned u něj vyrostly nové šatny pro tenisty, ti navíc mohou přes zimu využívat i nafukovací halu.