Plány na parkoviště v Brodě se odkládají, zájem o místo mají fotbalisté

Nové centrální parkoviště mělo vyrůst téměř ve středu Havlíčkova Brodu, na takzvaném cirkusplace. Volná plocha se nachází na břehu Sázavy vedle frekventované Masarykovy ulice mezi fotbalovým areálem Na Losích a obchodním domem Billa. Svůj lidový název dostala podle toho, že tu při návštěvě Brodu rozbalují šapitó cirkusy.

Vedení města tu s parkovištěm pro 200 aut počítalo ještě v prvním pololetí letošního roku. Radnice tím chtěla vyřešit kritický nedostatek parkovacích míst. Hlasy pro umožnění stání na cirkusplace ještě zesílily poté, co bylo loni v létě kvůli stavbě krajské knihovny zrušeno velké parkoviště v Žižkově ulici.

„Lidem, kteří hledají v Brodě místo na zaparkování, by to přineslo velkou úlevu. Tato plocha je v docházkové vzdálenosti od centra, na náměstí je to necelých deset minut chůze,“ vysvětloval před rokem místostarosta Libor Hoznárek.

Parkoviště mělo být otevřeno už na jaře. Počítalo se s tím, že v první fázi bude jen provizorní na nezpevněné ploše. A že pro vjezd a výjezd bude sloužit současná nájezdová rampa do Masarykovy ulice. Tam mělo být umožněno pouze odbočení vpravo – tedy na parkoviště od Kolína a z parkoviště na Jihlavu. Teprve později, podle zájmu a chování řidičů, měly přijít na řadu stavební úpravy.

Šanci má desetina investic

Dnes to vypadá, že je celý záměr v nedohlednu. „Byla to taková naše vize, ale ukázalo se, že je to komplikovanější, než jsme si mysleli. Příslušné instituce a orgány to tak jednoduše neviděly,“ konstatoval nyní Honzárek.

„Bez výraznějších investic do přístupové cesty k parkovišti a odbočovacích pruhů na Masarykově ulici bychom se neobešli. A v poslední době byly důležitější investice do dopravy,“ doplnil brodský místostarosta.

Momentálně vrcholí příprava rozpočtu na příští rok. Zda se v návrzích s centrálním parkovištěm počítá, Honzárek jednoznačně neodpověděl.

„Sečetli jsme veškeré investice, které bychom ve městě chtěli udělat, a dostali jsme se vysoko nad miliardu korun. Dovolit si můžeme desetinu z toho. Bude záležet na zastupitelích, pro co se rozhodnou,“ poznamenal neurčitě.

Mnohé řidiče vývoj situace překvapil a zklamal. „Je to velká škoda. Bylo to prezentováno jako skoro hotová věc, a nakonec z toho není nic. Dvě stovky parkovacích míst prakticky v centru města by dopravě hodně pomohly,“ reagoval Roman, jeden z místních šoférů.

Protože to s parkovištěm na cirkusplace nebude tak snadné a rychlé, začíná část vedení města uvažovat i o jiných variantách. Jednou je třeba vybudovat na pozemcích patrový parkovací dům. Příjezd k němu by mohl být z míst, kde nyní stojí bývalý statek U Vojtěcha. Ten město před pár měsíci odkoupilo a plánuje jeho demolici.

Objevil se však i nápad, který s centrálním parkovištěm vůbec nepočítá. Na cirkusplac navrhuje rozšířit sportovní areál a vybudovat tam další hřiště s umělou trávou. Fotbalistům je totiž areál Na Losích malý, kapacitně nestačí zájmu a další takové hřiště ve městě chybí.

„Nemohu mluvit za ostatní, ale za sebe bych tuto lokalitu nechal v rezervě pro dopravní využití. Další hřiště se sem pravděpodobně nevejde, navíc je stále zhruba polovina pozemků v soukromých rukou. Pokud by se je nepodařilo vykoupit, parkoviště by se dalo vybudovat i na polovině plochy,“ vyjádřil se Honzárek.

Komplikace při oblíbené akci

Jisté však je, že město nesplní sliby, které dalo před rokem návštěvníkům podzimního Trhu řemesel. Na tradiční akci, která se v Brodě koná vždy 17. listopadu, zavítaly tisíce lidí. Mnozí z nich marně hledali místa k parkování a auta odstavovala, kde se dalo. Městská policie jen během tohoto dne rozdala desítky pokut, což se nelíbilo opozici a záležitost se dostala i na jednání zastupitelstva.

Starosta města Jan Tecl tehdy přislíbil, že před dalšími trhy otevře diskusi o vyčlenění stání pro návštěvníky akce. Počítalo se s tím, že bude funkční právě parkoviště na cirkusplace u Masarykovy ulice. Ovšem stejně jako není parkoviště, nekonala se ani žádná diskuse.

„Návštěvníci trhů mohou využít nové parkovací kapacity v ulici P. F. Ledvinky a v ulici Nad Sady. Možné je zaparkovat i na nově vybudovaném parkovišti u Nového hřbitova,“ poradila mluvčí radnice Alena Doležalová. Od hřbitova ležícího na samém severním okraji města to ovšem do centra města jsou dva kilometry.

Zlepšení situace město slibuje od příštího roku, kdy bude sloužit parkovací dům u nové krajské knihovny v Žižkově ulici.

„S dalšími parkovacími kapacitami počítáme v budoucnu v lokalitě pod budoucí krajskou knihovnou a Kulturním domem Ostrov směrem k řece, kde jsme již odkoupili pozemky a plánujeme tady výstavbu dalšího městského parkoviště,“ podotkla Doležalová.