Léčebné konopí může na celé Vysočině předepsat pouhých pět lékařů

První recept na léčebné konopí vydali v Novém Městě na Moravě letos v červnu. Nejdelší zkušenosti však mají v jihlavské nemocnici, kde konopí předepisují v ambulanci chronické bolesti již rok.



Získat status k předepisování léčebného konopí není pro lékaře nic jednoduchého. I proto jich je možná tak málo. Jednak se to váže na určitou odbornost a atestaci, a pak je kolem toho spousta administrativní zátěže.

„Málokdo má dost sil, aby celé to martyrium absolvoval,“ přiznává Petr Cvrček, vedoucí lékař ambulance chronické bolesti v jihlavské nemocnici, kde je možné recept obdržet.



Lékař, který by chtěl léčebné konopí předepisovat, si musí zažádat a následně se zaregistrovat u SAKL. Musí mít také přístup do speciálního registru a evidence.

Náročná administrativa pro pár stovek pacientů v republice

„Nějaký čas zabere to vše vyřídit, proto jsme rádi, že takovou administrativní zátěž naši lékaři podstoupili,“ říká mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková s tím, že v těchto dnech dokončují registraci další dva tamní lékaři. Jeden je onkolog, druhý neurolog.

Zda počet lékařů, kteří mohou konopí předepisovat, zvýší i zástupci havlíčkobrodské nemocnice, bude vedení zdravotnického zařízení zvažovat v příštím roce.

I když se zdá, že lékařů, kteří léčebné konopí mohou předepisovat, je málo, v celé České republice mělo toto právo ke konci května tohoto roku 95 lékařů. Přitom ještě v roce 2016 to bylo jenom třináct specialistů.

Stejně tak jako přibývá lékařů, kteří mohou konopí předepisovat, je víc i pacientů, kteří konopí užívají. Podle údajů SAKL si v Česku jenom v září přišlo vyzvednout recept 354 pacientů.

Lékárny tobolky připraví do druhého dne, není to nic snadného

Předepisovat konopí pro léčebné použití by ale nebylo možné bez lékárny, kde preparát v předepsané síle připraví. A jak se lékaři shodují, pro lékárníky to bývá administrativní zátěž i několikanásobně vyšší než pro lékaře. Navíc ani příprava preparátu není jednoduchá. Chystá se pro pacienty v laboratoři zcela individuálně.

Novoměstská nemocnice od června registruje třináct pacientů, kteří léčebné konopí vyzkoušeli. „V lékárně jsme měli od června již 21 příprav tohoto léku. Individuálně připravovaný léčivý přípravek pacientovi vyhotovíme do čtyřiadvaceti hodin. Jeden den přinesou předepsaný recept a druhý den si domů odnesou již hotové tobolky k užívání. Většinou tobolky užívají jednou denně,“ upřesnila vedoucí novoměstské lékárny Jana Lacinová.

Na začátku užívání se obvykle předepisuje menší množství přípravku s obsahem konopí. Pokud je účinek nedostačující, lékař může dávku zvýšit, a to až do množství 180 gramů za měsíc.



Léčebné konopí se používá zejména u pacientů s chronickou bolestí. Často v souvislosti s onkologickým onemocněním či degenerativními nemocemi pohybového aparátu. Využívají ho však i pacienti s roztroušenou sklerózou či Parkinsonovou chorobou. A může být předepsáno i u dalších neurologických potíží nebo třeba v oborech revmatologie či ortopedie.

S účinky konopí je zatím spokojena více než polovina pacientů

V novoměstské nemocnici toto předepisují pro pacienty s chronickou, jinak neutišitelnou bolestí. „Na hodnocení účinků je asi ještě brzo, ale všichni pacienti hovoří o lepším spánku, popisují slabší bolest, menší závratě, které jinak pociťují při užívání opiátů. Někteří mají lepší chuť k jídlu. Další výhodou užívání je snižování dávek jiných léků,“ říká lékař z ambulance bolesti Miroslav Meduňa.



Podle vedoucího lékaře ambulance bolesti jihlavské nemocnice Petra Cvrčka, je s účinky konopí spokojená více než polovina jeho pacientů. „Záleží ale i na základním onemocnění. Faktorů, které působení látky na organismus ovlivňují, je více. Konopí předepisujeme jeden rok, a tak zatím nemáme tolik zkušeností, abychom to mohli nějak statisticky zmapovat,“ poznamenal lékař Petr Cvrček.

Část jeho pacientů, kteří konopí vysadili, to udělali z toho důvodu, že na ně zkrátka nepůsobilo. „Jiní zase mohli mít bouřlivější vedlejší účinky. Hodně záleží i na tom, jaká odrůda konopí je právě v lékárně. Do léta jsme měli druh, kde bylo hodně psychotropního THC. Od léta máme zase odrůdu, kde není tolik THC, ale je tam víc látky CBD, která není psychotropní a lidé to lépe snášejí,“ dodal Cvrček.



Konopí pro léčebné použití jsou usušená samičí květenství rostliny Cannabis sativa L. (konopí seté) nebo Cannabis indica L. (konopí indické).