Přepadení ženy vyvolalo v Pelhřimově emoce, starosta i policie je krotí

„Včera večer po dvacáté hodině došlo k loupežnému přepadení v ulici U Rendlíku, v její spodní části pod školkou u schodů přímo pod osvětlením,“ objevil se v pondělí v podvečer příspěvek ve facebookové diskusní skupině věnované Pelhřimovu.



„Tři muži mladšího věku v tmavém oblečení a kapucích, jeden i s maskou, zezadu přepadli mladou ženu. Drželi jí ústa, aby nemoha křičet a vytrhli jí kabelku. Chtěli i mobil, ze kterého zrovna telefonovala, ale ten jim upadl na zem. Poté utekli. Vše řeší kriminální policie,“ píše se v příspěvku.

Případ se neobjevil v žádné svodce, kterou policie každý den rozesílá. Že se skutečně stal, však policejní mluvčí Stanislava Miláčková na přímý dotaz potvrdila. Popsala ho přesně tak, jak uvádí příspěvek na Facebooku. „Způsobená škoda byla vyčíslena na částku kolem dvou tisíc korun,“ doplnila již známé skutečnosti. Že by byla žena zraněna, nesdělila.

Zveřejnění příspěvku vyvolalo velkou vlnu emocí. Pod ním se rozproudila vášnivá a dlouhá diskuse. V posledních dvou týdnech to totiž nebyl případ jediný. O pár dní dříve údajně kdosi vytrhl mladému muži telefon z ruky a utekl s ním. Vandal rovněž ve městě zničil několik laviček. A mediálně známým se stal i případ, kdy se v polovině října na silnici objevily nástrahy s hřebíky.

Situace není tak kritická, jak z vyjádření vyplývá, tvrdí starosta

Lidé mají strach, že v minulosti v tak bezpečném šestnáctitisícovém městě už není klid. Na vzrůstající napětí ve středu reagovala i pelhřimovská radnice. Vydala prohlášení, z něhož vyplývá, že se zhoršující bezpečnostní situací zabývá a bude ji i nadále řešit.

„V poslední době jistě mnozí z vás zaznamenali události, které se ve městě dějí. Bezpečnost v našem městě je pro nás důležitá. Proto vedení města začalo projednávat bezpečnostní opatření s ředitelem policie,“ stojí ve vyjádření.

„Chceme najít rychlé řešení, jak vyřešit loupeže a potrestat viníky, ale zároveň i vandalismus. Věříme, že situace se za pomocí spolupráce s policií podaří rychle vyřešit a v Pelhřimově bude zase bezpečno. Tyto věci se zároveň budou projednávat i na bezpečnostní radě města,“ píše se dále v prohlášení radnice.

Ačkoliv se jedná o oficiální vyjádření vedení města, což potvrdil starosta Ladislav Med, situace podle něho až tak kritická, jak z vyjádření vyplývá. „Je to možná trochu přehnané. Reagujeme tím na polemiku, která se v posledních týdnech rozpoutala,“ konstatoval.

Policie má letos zatím rekordní objasněnost trestných činů

Podobně vyznívá i odpověď policie vycházející ze statistik. Policisté letos na celém Pelhřimovsku evidují jen tři případy loupežného přepadení. Dva se staly na Humpolecku a podařilo se je objasnit. Třetím je nedělní loupež z Pelhřimova.

Ze statistik vyplývá i to, že se na území města stalo za letošní rok celkem 361 různých trestných činů. Například vandalismus policisté neřešili ani jednou. Téměř tři čtvrtiny všech případů se policistům podařilo objasnit, což je velmi vysoký podíl. „V loňském roce byla objasněnost na území města ke stejnému datu 58,51 procenta,“ zmínila Miláčková.

Bezpečnostní situace se podle starosty Meda ve městě sice zhoršila, což osobně přičítá příchodu pracovníků ze zahraniční, za vážnou ji ale neoznačuje. „Jen se v posledních dvou týdnech sešlo více případů, které vyvolaly nějaké emoce. Věřím, že je to ojedinělé,“ řekl.

S vedením policie však jednat chce. A situaci skutečně hodlá probírat i na pravidelné schůzce bezpečnostní rady města, která se koná jednou za půl roku. Ta následující by se měla uskutečnit začátkem prosince.

Městskou policii zrušili kvůli nákladům. O její obnově nepřemýšlí

Pelhřimov je jedním z mála měst v republice, které nemá vlastní městskou policii. V minulosti ji sice jeden čas zřizovalo, ale kvůli vysokým nákladům na její provoz se ji zastupitelé na přelomu tisíciletí rozhodli zrušit.

Od té doby na pořádek ve městě dbá pouze policie státní. „Máme vynikající spolupráci,“ zdůraznil starosta.

Na tom, že by Pelhřimov měl být i nadále bez městských strážníků, by nechtěl nic měnit. „Že bychom městskou policii obnovili, neuvažujeme. Nechceme dělat žádná zvláštní opatření. Navíc zřídit městskou policii by byly náklady za patnáct, dvacet milionů,“ vzkázal.

I když město nemá obecní policii, má vlastní kamerový systém. Skládá se z přibližně patnácti kamerových bodů na veřejných prostranstvích. Výstupy z něj slouží státní policii.

Město systém postupně rozšiřuje a modernizuje. Naposledy na počátku letošního roku, kdy na výpadovky z města nechalo nainstalovat kamery schopné číst registrační značky projíždějících vozidel.

„Kamery, které jsou umístěny na výpadovkách z města s funkcí čtení registračních značek vozidel - nikoliv k měření rychlosti - umožní Policii ČR monitorovat pohyb osob podezřelých z trestné činnosti a vozidel použitých k páchání trestné činnosti,“ informovala na konci ledna mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.