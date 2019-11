Spolchemie vyvinula novou látku, přispěje ke snížení skleníkových plynů

Rozhodnutí o výrobě by mělo padnout do konce příštího roku a když vše půjde hladce, výstavba nového areálu s provozem by měla začít v roce 2021.

F-plyny jsou skleníkové plyny, které mají vliv na globální oteplování.

„Naše nově vyvinuté prekurzory, tedy chemické látky, které jsou pouze mezičlánkem v další chemické výrobě, budou následně využívány pro zcela nové generace F-plynů. Takových, které splňují nejpřísnější ekologické standardy a nařízení,“ uvedl mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Prekurzory bude firma vyvážet a F-plyny se budou vyrábět v zahraničí.

„Možnost, že by se námi vyvinuté prekurzory pro výrobu bezpečné generace F-plynů mohly vyrábět v podniku v Ústí nad Labem, bereme jako výzvu a poctu,“ sdělil mluvčí firmy.

„Jde totiž o vývoj a výrobu s opravdu vysokou přidanou hodnotou a bez nadsázky by se mohlo jednat o podstatný příspěvek nejen naší firmy, ale i České republiky do zcela konkrétního opatření v boji proti klimatickým změnám,“ dodal Charvát.

I podle ministerstva životního prostředí může výroba chemikálií ve Spolchemii přispět ke snížení produkce skleníkových plynů.

Nová generace F-plynů je zcela bezpečná, říká mluvčí Charvát

F-plyny se využívají v řadě chladicích zařízení, například v ledničkách, klimatizacích, hasicích systémech, ale i v izolačních pěnách, které po použití okamžitě zvyšují objem.

„Zcela nová čtvrtá generace F-plynů je na rozdíl od svých předchůdců zcela bezpečná pro ozónovou vrstvu a tyto plyny mají nízký dopad na globální oteplování na úrovni CO 2 ,“ přiblížil Charvát.

K výrobě prekurzorů bude firma zároveň jako další významnou surovinu používat tetrachlormetan.

„I proto byla zpracována odborná analýza možných rizik, která konstatuje, že díky použití nejlepších dostupných technologií nedojde v areálu ke snížení úrovně bezpečnosti,“ ujistil mluvčí firmy.

„Stejně tak nebude potřeba ani měnit stávající zónu havarijního plánování. Veškeré nejzávažnější potenciální havarijní projevy by měly dopad pouze uvnitř našeho vlastního areálu,“ doplnil mluvčí.

Pro obyvatele to bude nižší zatížení chlorem, míní primátor

O nové výrobě firma informovala vedení města, které bude muset požádat i o stavební povolení, územní souhlas a řadu dalších.

„Na základě vypracované studie se k výrobě budeme vyjadřovat. Jde ale o významný prvek výroby moderních F-plynů, které nejsou toxické a neničí životní prostředí,“ sdělil primátor města Petr Nedvědický (ANO).

„Pro město a obyvatele výroba bude znamenat nižší zatížení chlorem, který nyní firma v novém provozu elektrolýzy za 2 miliardy korun vyrábí. Ve výrobě se objeví jediná nová látka tetrachlormetan, ten bude používán v jihozápadním křídle chemičky, tedy nejvzdálenějším místě od města, kde dojde k likvidaci starých budov,“ dodal primátor.

Za zmínku stojí, že vedle chloru Spolchemie v elektrolýze vyrábí i ekologický vodík, který se možná v brzké budoucnosti začne používat pro čistý pohon autobusů ústecké MHD.

Při nové výrobě ve Spolchemii klesnou zásoby chloru, což je prudce jedovatý plyn, který leptá a rozkládá biologické tkáně, převážně sliznice. Pokles bude v řádu tun. Chlor se ve Spolchemii skladuje dlouhodobě, v 90. letech ho tu bylo i tisíc tun.

„Od roku 2004 jsme toto množství snížili čtyřikrát a s novou výrobou by průměrná zásoba chloru v našem areálu ještě více klesla, ze současných 430 na méně než 300 tun,“ doplnil Charvát.