Nemyje se, je agresivní. Psychiatr vyšetří cizince souzeného za znásilnění

Informaci o odeslání spisu odborníkovi zjistil portál iDNES.cz z justiční databáze. Následně ji potvrdil předseda litoměřického soudu Miroslav Kureš.

„Soudkyně, jež má případ na starosti, přibrala znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, k posouzení duševního zdraví obžalovaného,“ sdělil.

„K závěru o nutnosti znaleckého posouzení ji vedly skutečnosti svědčící o nestandardním chování obžalovaného ve vazbě,“ podotkl Kureš.

Zmínil například nedodržování hygieny, agresivitu vůči spoluvězňům, nekomunikativnost, ale také cizincova tvrzení o hlasech v hlavě nebo jeho záchvaty smíchu.



„To se projevilo i u vazebních zasedání soudu a při komunikaci se sociální pracovnicí,“ řekl Kureš.

Znalec má posoudit, zda obžalovaný netrpí duševní chorobou a také to, zda jsou u něj zachovány rozpoznávací a ovládací schopnosti. „Na vypracování posudku byla stanovena lhůta jeden měsíc,“ dodal Kureš.

Podle obžaloby cizinec dívku při náhodném setkání uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa. Ona se podle spisu marně bránila, přičemž on z ní strhal oblečení a vykonal nechráněnou soulož. Za čin mu hrozí až desetiletý trest.

Soudní proces začal v polovině října. Přesný termín jeho pokračování zatím není znám. Soudkyně ho odhaduje na konec listopadu.

Policie muže zadržela krátce po činu. On následně nevypovídal. Při hlavním líčení před dvěma týdny se však rozhodl mluvit. Ve francouzštině tvrdil, že chtěl dívku požádat o pomoc, načež ona začala křičet a utíkat.



Když se ho soudkyně zeptala, jak si vysvětluje, že se na jejím těle našlo jeho sperma a sliny, odpověděl, že k tomu se nechce vyjadřovat. Na další dotaz, zda měl s dívkou pohlavní styk, uvedl, že neví.

„Víceméně vím, z čeho mě obviňujete. Když ona říká, že se to stalo, tak je možné, že to je pravda. Když budou důkazy, tak to přijmu,“ řekl. „Já si nepamatuji, že bych s ní měl sex,“ prohlásil.

Vypověděl, že je občanem Mali, ale narodil se v Libyi. Jeho totožnost je stále nejasná.

Výpověď cizince obsahovala řadu rozporů

Obžalovaný při hlavním líčení často odpovídal na něco jiného, než na co se ho předsedkyně senátu ptala. Několikrát řekl, že nerozumí otázce. Jeho výpověď zároveň obsahovala celou řadu rozporů.



Do Česka přijel vlakem poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení, kde byl kvůli jízdě načerno. Neuhradil totiž peněžitý trest a musel tak za mříže. V sousední zemi ho zároveň vyšetřovali kvůli vyhrožování sociálnímu pracovníkovi.

Jak přesně se ocitl na místě znásilnění, není jasné. Spekuluje se, že ho v nedaleké stanici vysadil průvodčí kvůli neplatné jízdence.

V Německu obžalovaný v minulosti neúspěšně žádal o azyl a měl dva roky na opuštění země. Tamní úřady ho zařadily mezi lidi určené k deportaci, protože ale neměl žádné doklady a nekomunikoval, nemohly ho deportovat do vlasti.