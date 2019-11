Zaměstnanec policie podle obžaloby vydíral stavební firmu. Vinu odmítá

Pětatřicetiletý muž pracoval u policie na pozici investičního referenta na odboru správy majetku. Podle obžaloby nejprve na podzim roku 2017 požadoval od zástupce firmy, která měla modernizaci výtahu za 1,5 milionu korun na starosti, osm tisíc korun jako odměnu za to, že společnost zakázku získala.

„Požadovaná částka mu měla být poskytnuta tak, že by společnost uhradila faktury za nářadí pro jeho osobní potřebu,“ uvedl státní zástupce Radek Bělor.

Začátkem ledna pak podle spisu částku navýšil o deset tisíc s tím, že kromě nářadí potřebuje ještě peníze na porouchaný mrazák. „Současně zástupci firmy sdělil, že pokud mu peníze poskytne, tak pro společnost zajistí snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu předání zakázky, která se zpozdila,“ píše se dále v obžalobě.

V závěru ledna podle závěrů vyšetřování muže z firmy kontaktoval znovu a sešel se s ním na benzince. „Tam sdělil, že zakázka byla již předána, ale že rozsah prací neodpovídá zadání a pohrozil, že pokud do 2. února neobdrží požadovaných 18 tisíc, zajistí zkrácení finančního plnění ze strany zadavatele, a navíc že v případě dalších zakázek nebude společnost policií oslovena,“ uvádí obžaloba.

Zmíněného 2. února se muži na pumpě skutečně sešli. Pasecký tehdy podle státního zástupce požadoval jen původní sumu se slovy, že mrazák už neřeší. Následně podle žalobce osm tisíc převzal. Obžalovaného, jemuž za vydírání a přijetí úplatku hrozí až pětiletý trest, na místě vzápětí zadrželi příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Tomáš Pasecký vinu odmítl s tím, že není možné, aby jakkoli ovlivnil penále či výběr zhotovitele pro budoucí zakázky. Se zástupcem firmy prý skutečně řešil nářadí. „Bavili jsme se spolu i o osobních věcech a jeho zajímalo, co dělám ve volném čase. Já mu řekl, že mám rodinu a moc mi ho tak nezbývá. Že maximálně něco kutím. On mi proto nabídl, že mi může sehnat nářadí na firmu, abych nemusel platit DPH. A já na ni bohužel kývnul. Bylo to každopádně až po vysoutěžení zakázky na výtah,“ vypověděl Pasecký.

Dodal, že platit nářadí měla firma a on jí měl dát peníze dodatečně. Nakonec se však prý dozvěděl, že nářadí není proplacené. „Vůbec si nevybavuji, že bych mluvil o nějakém mrazáku,“ podotkl.

Zmíněného 2. února prý hodlal se zástupcem firmy na benzince řešit nedodělky na výtahu. Druhý muž údajně najednou vyndal z peněženky osm tisíc a podal mu je. „Já je bohužel vzal. Nevěděl jsem, co je to za částku. Nedokážu vysvětlit, proč jsem ty peníze vzal. Zazmatkoval jsem. Najednou tam byli z GIBS,“ uvedl obžalovaný.

Podle něj se jednalo o mstu zástupce firmy kvůli tomu, že chtěl dodržovat pravidla kolem zakázky.

Hlavní líčení bude pokračovat v polovině prosince.