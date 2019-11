Za obchod s lidmi ve Velké Británii dostal šéf gangu osmnáct let vězení

Nejvyšší trest dostal šéf skupiny Július Rigo, do vězení půjde na osmnáct let. „Na jeho straně stojí pouze přitěžující okolnosti. Dopustil se pěti trestných činů. Pohybovali jsme se tak ve zvýšené trestní sazbě od osmi do dvaceti let,“ uvedl předseda senátu Jan Michanek.

„Jednání obžalovaného bylo na horní hranici závažnosti. Trestnou činnost páchal dlouhou dobu u mnoha poškozených. Choval se bezcitně. Ani u hlavního líčení neprojevil lítost, nikomu se neomluvil,“ dodal Michanek.

Rigova žena Darina dostala devítiletý trest. „V jejím případě jsme se pohybovali v sazbě osm až patnáct let. Její jednání bylo méně závažné, protože nebylo tak bezohledné,“ podotkl soudce.

Ztotožnil se ale s obžalobou, podle které manželé více než deset let slibovali krajanům ve špatné sociální situaci lepší život v Anglii.

Poškozené pak ale podle spisu připravili o doklady a za použití násilí je nutili pracovat například v myčce aut, ale i provozovat prostituci, uzavírat sňatky s cizinci s kořeny mimo Evropskou unii nebo je zneužívali k podvodům v britských bankách.

Seznam poškozených čítá více než deset lidí. Rigovi si jejich vykořisťováním podle závěrů vyšetřovatelů přišli na šestnáct milionů korun.

Július Rigo, jenž je jako jediný ze skupiny ve vazbě, podle spisu navíc jednu z žen také opakovaně znásilňoval a některé poškozené vydíral a vyhrožoval jim během vyšetřování.

Dopustil se také dvojího manželství, když si Darinu vzal v době, kdy byl ženatý s cizinkou.

Darina tedy dostala trest za obchodování s lidmi a dvojí manželství. V závěrečné řeči se snažila svalit veškerou vinu na manžela, jenž naopak tvrdil, že se se ženou ničeho nedopustili. Přiznal jen dvojí manželství, ovšem s tím, že Darina nevěděla, že byl v době uzavírání sňatku již ženatý.

„V případě Júlia Riga bylo to jednání mnohem bezohlednější, agresivnější. Darina byla umírněnější. Nicméně byl tam jednotný záměr, o spolupachatelství není pochyb,“ řekl soudce Jan Michanek.

Otrokář nemohl uloženému trestu uvěřit a stěžoval si na něj

Július Rigo se dnes choval, jako kdyby nemohl uloženému trestu uvěřit. Když předseda senátu vyřkl verdikt, jen nahlas povzdechl a schoval hlavu do dlaní.

Pak se neustále dokola rozhlížel po všech přítomných a přešlapoval z jedné nohy na druhou. Když odcházel z jednání, stěžoval si, že dostal trest horší než za vraždu.

Známého Rigových Karla Ádáma soud uznal vinným, že v letech 2014 a 2017 pod pohrůžkou vyhození na ulici také nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci a přišel si tak na 366 tisíc korun. Jednu z žen podle spisu Rigovým „prodal“. Dostal šest let za obchodování s lidmi.

„Jeho jednání bylo oproti Rigovi daleko humánnější, poškozené nebil, netrýznil, ponechával jim část peněz, což ale nic nemění na tom, že z jejich práce kořistil,“ podotkl soudce.

Kuplířka Sárköziová dostala dvouletou podmínku

Další známá Rigových Blanka Sárköziová, jež se hlavního líčení neúčastnila, dostala za kuplířství dvouletý trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Podle spisu byla pasákem několika žen, přičemž část peněz předávala Rigovým.

S nejnižším trestem, osmnáctiměsíčním odnětím svobody podmíněně odloženým na dva roky, vyvázl bratr šéfa skupiny Josef Rigo. Ten podle spisu jednu z poškozených vydíral.

Rozsudek není pravomocný. Všichni odsouzení se odvolali. Státní zástupce se u čtyř obžalovaných práva na odvolání vzdal, u Júlia Riga si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Navrhoval pro něj totiž trest o dva roky vyšší.

Předseda senátu Michanek při vynesení rozsudku také ocenil práci tuzemských a britských policistů a státního zástupce v přípravném řízení. „Odvedli naprosto perfektní práci. Bez nich by tato věc byla projednávána podstatně později a mnohem déle,“ upozornil.

Július Rigo před ústeckým soudem 19. července