Policie bleskově dopadla lupiče klenotů, Litevci ujížděli z Teplic vlakem

Přestože se pachatelé loupeže hned po činu převlékli do jiného oblečení, policistům se je poměrně rychle podařilo zadržet.

„Především díky kamerovému systému městské policie, ale i okolních prodejen, se nám podařilo pachatele trasovat až na nádraží. Zjistili jsme, že si koupili lístky na vlak do Prahy. Požádali jsme proto kolegy z hlavního města a ti nám část pachatelů zadrželi v Praze,“ sdělil krajský vyšetřovatel Martin Charvát.

Prvního podezřelého policisté zadrželi už dvě hodiny po přepadení klenotnictví, ukrýval se totiž v davu přihlížejících nedaleko místa činu a sledoval průběh vyšetřování.

„Jedna naše zkušená policistka si všimla přihlížejícího muže východního vzezření, zkontrolovala ho a na základě informací, které už jsme v tu chvíli měli, jsme věděli, že je to jeden z pachatelů,“ vysvětlil Charvát.

Zadrženými jsou podle něj muži litevské národnosti ve věku od 28 do 35 let. Hrozí jim 5 až 12 let vězení.

„Bohužel v současné době nemáme zajištěný odcizený kontraband, tudíž si myslíme, že máme jen část té skupiny a možný organizátor pravděpodobně převzal odcizené věci při útěku. Troufám si říci, že dnes už jsou ty odcizené věci někde v zahraničí,“ řekl vyšetřovatel.

K loupežnému přepadení v klenotnictví v Revoluční ulici v centru Ústí nad Labem došlo ve středu krátce před polednem. Čtyři maskovaní lupiči vnikli do prodejny, kde byli tou dobou kromě nich ještě dvě zákaznice a dvě prodavačky.

Přepadení trvalo pouhé tři minuty

S plynovou pistolí a pepřovým sprejem v ruce odcizili přibližně 20 kusů hodinek luxusních značek, jejichž celková hodnota byla vyčíslena na 2,5 milionu korun. Celá loupež trvala pouhé tři minuty a nikdo při ní nebyl zraněn.

Za poslední rok se v Ústeckém kraji jedná už o třetí případ vyloupeného klenotnictví. K prvnímu z nich došlo v prosinci minulého roku v teplické Krupské ulici a pachatele už policie zadržela. Přepadení měl na svědomí gang z Litvy.

K dalšímu přepadení pak došlo v červnu Chomutově. „I zde pravděpodobně kradla skupina ruskojazyčných pachatelů,“ sdělil Charvát s tím, že jeden z nyní zadržených mužů je s největší pravděpodobností i pachatelem přepadení klenotnictví v Chomutově. „V nejbližší době mu sdělíme obvinění i pro tento trestný čin,“ potvrdil vyšetřovatel.

„Myslíme si, že jsou na naše území vysílány organizované bandy. Pravděpodobně ještě nemáme všechny pachatele a bohužel ani nemůžeme vyloučit, že do budoucna dojde k dalším podobným loupežím,“ doplnil.