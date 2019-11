Obyvatelé Litoměřic hlasují v referendu o budoucnosti městské nemocnice

Na rozdíl od běžných voleb se referendum koná jen dnes, od 10 do 20 hodin. A obyvatelé Litoměřic v něm mohou odpovědět ano, či ne na tuto otázku:

„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce, a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

„Výsledek bude znám kolem 22. hodiny,“ říká mluvčí radnice Eva Břeňová s tím, že k platnosti referenda je potřeba účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek bude závazný, pokud bude hlasovat pro odpověď ano, či ne nadpoloviční většina lidí, kteří se zúčastnili, a zároveň alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Referendum se koná poté, co město oznámilo, že zvažuje prodej nemocnice, neboť je její provoz čím dál nákladnější a v budoucnu by ho nemuselo utáhnout. To vyvolalo bouři nevole a obav z možného omezení rozsahu péče soukromým vlastníkem pouze na lukrativní obory.

Petiční výbor původně chtěl, aby se referendum konalo v termínu nejbližších voleb, tedy na podzim příštího roku. Má totiž obavy z nízké účasti.

Proto se s tím v říjnu obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem. „Rozsudek ještě nepadl, lhůta je do 10. listopadu,“ oznámil ovšem 7. listopadu mluvčí soudu Jiří Barč.

Vedení města naopak chtělo uskutečnit plebiscit ještě letos. „Obyvatelé musí dostat příležitost vyjádřit se co nejdříve, ne až za více než rok. Je třeba zklidnit rozjitřené emoce a stabilizovat situaci v nemocnici, kterou současné dění poškozuje,“ řekl starosta Ladislav Chlupáč (ODS).

Shoda naopak panuje v přání, aby se dnešního hlasování zúčastnilo co nejvíce lidí.

„Doufáme, že jich přijde dost, aby referendum bylo platné. Udělali jsme pro to maximum, co jsme byli schopni a co bylo možné učinit,“ sdělila členka petičního výboru Lucie Horáková.

Totéž si přeje i Chlupáč: „Byl bych rád, kdyby lidé přišli a vyjádřili svůj názor k tak zásadní věci, jakou budoucnost naší nemocnice je.“

I když bude výsledek znám až večer, vedení města už nějaký čas jedná s krajem o začlenění nemocnice do Krajské zdravotní (KZ), která už v regionu provozuje pět jiných. Ta projevila zájem a přeje si to i petiční výbor.

„Podle výsledku referenda uvidíme, co případně podnikneme dál. Další kroky záleží i na reakci města a na tom, zda bude uzavřena smlouva s KZ nebo jaké další možnosti se objeví,“ podotkla Horáková.

Prvního května protestovalo proti prodeji akcií nemocnice několik stovek lidí