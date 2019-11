Nejkrásnějšího fríského hřebce mají na Chomutovsku. Vítězil už jako hříbě

Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena původem z Nizozemska. Mezi odborníky se mu pro charakteristickou barvu říká „černá perla“. Dnes se používají hlavně k zápřahu a na show.



„Máme z toho obrovskou radost. Stálo nás to mnoho úsilí, ale i kdybychom nevyhráli, byl by to pořád náš skvělý Wikouš,“ sdělila chovatelka Denisa Budáková. Krásného koně má v rodinné stáji dva roky. Získala ho k narozeninám. „Mít takového koně byla moje srdeční záležitost a fríského hřebce jsem si vždy přála,“ podotkla.

Hřebec zazářil na svodu fríských koní, který se uskutečnil před několika týdny v Královicích u Slaného. Pořádala ho Česká asociace fríských koní společně s mateřskou holandskou plemennou knihou. Svod je vrcholovou přehlídkou, kde chtějí chovatelé předvést své koně v co nejlepší kondici.



Posuzuje se nejenom původ koně, ale také vzhled a celkové kvality. „Trochu to připomíná soutěž Miss. Wickey dostal výborné známky za končetiny, má je opravdu předpisové. Komisařům se také velmi líbila stavba těla, kdy má záď položenou níže a jeho linie stoupá jakoby do kopce. Vysoce ohodnotili také vlnitou hřívu a ohon, které jsou dlouhé zhruba jeden metr. Takové délky dosahují koně, kteří bývají starší, a to kolem osmi až desíti let,“ popsala chovatelka.



Taková forma není zadarmo. Velkou roli hraje původ, který má tento hřebec výborný. Pochází z českého chovu z Vojnického mlýna v Radonicích u Kadaně a jeho otec je také držitelem několika ocenění.

„A Wickey už získal ocenění s první prémií a šampiona hříbat. Mým velkým snem bylo titul obhájit i v jeho dospělosti. Není totiž pravidlem, že když máte šampiona hříbě, bude z něho šampion i v dospělosti, to vám nikdo nezaručí,“ zmínila Budáková.



Mytí speciálním šamponem

Jedním z hlavních znaků plemene je černá bohatá hříva a ohon. „Minimálně jednou do měsíce se musí umýt speciálním šamponem a používají se výživové oleje. Rozčesává se opatrně, aby nedošlo k potrhání. Jeho strava musí být kvalitní s vitaminy, například jako u sportovce,“ přiblížila chovatelka s tím, že aby se hříva nezacuchávala, mívá ji hřebec většinou spletenou do copů.



Na svod v Královicích, který je vrcholem sezony, se hřebec připravoval tři měsíce v zahraničí. „Absolvoval intenzivní trénink, kdy musel zesílit záď, zlepšit si postoj a naučit se správně klusat s vodičem. V určité fázi vznosu musí mít kůň všechny čtyři končetiny nad zemí a skoro to připomíná let. Divácky je to velmi atraktivní podívaná,“ poznamenala chovatelka.



Ziskem českého titulu se koni otevírá možnost zápisu do plemenné knihy. To se podaří, pokud by se zúčastnil světového svodu, který se koná v Holandsku. Toho ale majitelka nevyužije. Nechce totiž, aby cestoval za svými „nevěstami“ za hranice.

Nafotí kalendář

„Zisk titulu v ČR je prvním krokem, aby se z koně stal plemenný hřebec. Byla by to ale ještě dlouhá a náročná cesta, kterou se nevydáme. Chci, aby zůstal u nás a prezentoval plemeno v Česku. V poslední době je pověst fríského koně pošramocená jako přešlechtěného koně. Společně s kolegy z asociace se snažíme tento názor změnit, takže nás čekají různé výstavy a prezentace,“ dodala Budáková.



Hřebce chce využít i pro dobročinné účely, kdy s ním chovatelka plánuje nafocení kalendáře, výtěžek z jeho prodeje půjde na dobrou věc.