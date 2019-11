Lennonova zeď v novém. Sprejovat smí jen umělci, turisté psát vzkazy tužkou

Po neustálém náporu skupin turistů, kteří na zeď na Velkopřevorském náměstí sprejovali vulgarismy, se řád maltézských rytířů rozhodl vandalismus zastavit.

Z větší části zdi se stala po její celkové rekonstrukci umělecká instalace. Okolo třiceti umělců na ní ztvárnilo první výtvarná díla, včetně portrétu Johna Lennona. Slavnostní vernisáž zeď čeká v 16 hodin odpoledne.

„Jsme rádi, že se nám podařilo skutečně proměnit atmosféru tohoto místa. Místo nesmyslů a urážek tu umělci nechali důstojný a jasně srozumitelný vzkaz, který k Lennonově zdi vždy patřil,“ uvedl Johannes Lobkowicz, kancléř Maltézského řádu.

Projekt vedl designér a autor prvního loga Občanského fóra Pavel Šťastný, který letos v březnu na zdi vytvořil se svými kolegy výtvarné dílo včetně nápisu All You Need Is Love ve 30 jazycích.

Do uměleckého díla je po celé délce zakomponováno několik volných míst. Ty jsou určeny pro zanechání vzkazů, ale podle nových pravidel musí být psány křídou, tužkou nebo fixem.

Podle informační tabulky, která je u zdi umístěna je sprejování na zeď od dnešního dne pro kolemjdoucí zakázáno. Látky ze sprejů totiž zeď ničí, jak potvrdila i provedená oprava, při které se omítka po částech odlupovala.

„Ne každý je dobrý sprejer, s obyčejnou tužkou to leckomu půjde líp. Udělali jsme řadu opatření proti vandalismu a ničení, nastavili jsme tu jasná pravidla. Chceme dát svobodnému vyjádření na zdi ještě šanci,“ dodal Johannes Lobkowicz.

Zeď hlídají kamery

Dodržování pravidel bude hlídat kamerový systém, v případě vandalismu zeď očistí Pražské služby.

„Zatím je zde lokální kamera, ale bude zde zřízeno kamerové místo, které bude napojeno na městský kamerový systém takže bude pod neustálým dohledem. Zároveň zde bude zvýšena hlídková činnost městské i státní policie,“ uvedl místostarosta Prahy 1 pro bezpečnost Petr Hejma (STAN).

Praha 1 tento týden vyhlásila Lennonovu zeď pamětním místem a místostarosta Hejma podal žádost na Ministerstvo kultury, aby byla zeď zařazena na seznam památných míst.

Součástí pravidel je také zákaz uměleckých produkcí za peníze v okolí zdi.

Tento systém pravidel chce řád vyzkoušet v půlročním provozu. Následně bude společně s Prahou 1 vyhodnocovat, jestli je tento provoz udržitelný a případně budou naplánovány další umělecké akce.

Řád kvůli dřívějšímu poškozování zdi podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Agentury létě vodily ke zdi turisty a rozdávaly jim plechovky se sprejem. Podle informací mluvčí Řádu Hedviky Čepelové však policie případ odložila kvůli nedostatku důkazů.