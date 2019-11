Uhasit elektromobil je problém, baterie může kdykoli znovu vzplanout

Čím více aut poháněných bateriemi jezdí po silnicích, tím vyšší je pravděpodobnost, že některé z nich nabourá nebo může začít hořet.

Na padesát hasičů muselo v rakouském Tyrolsku hasit teslu poté, co její řidič s autem narazil do stromu. Pak muselo být vozidlo na 72 hodin uloženo do speciálního kontejneru s vodou, aby nevzplanulo znovu.

Také čeští záchranáři už trénují, jak u takových nehod zasahovat, protože každý výrobce může mít systém řešený trochu jinak.

Profesionální hasič Zbyšek Zuber, který je v Plzeňském kraji lektorem vyprošťování, vysvětluje, že prvotním úkolem hasiče u nehody je zachránit lidský život a přitom sám podstoupit jen přijatelné riziko.

„U elektromobilů musíte mít na paměti, že je tam okruh vysokého napětí. Systém elektrických vozidel by měl být konstruovaný tak, aby se při nehodě tento okruh sám odpojil. Ale stoprocentní jistotu máte v okamžiku, kdy otočíte klíčkem ve spínací skříňce do polohy nula a zapnete nebo zatáhnete parkovací brzdu, když vyjmete speciálně označenou pojistku vysokonapěťového obvodu a rozpojíte speciální konektor v místě takzvaného záchranářského odpojení nebo servisní pojistku. Hasiči musejí ještě odpojit i klasickou baterii pro spotřebiče vozidla na 12 voltů, nesmí na to zapomenout,“ vysvětluje Zbyšek Zuber.

Hasičům by měly pomáhat QR kódy

Je jedním z lidí, kteří v republice získávají informace o tom, jak jsou elektromobily konstruované, jak v nich co funguje, a pak hledají co nejjednodušší postupy pro zásahové hasiče.

Někteří výrobci začínají na předem určená místa automobilů umisťovat QR kódy.

„Když přijedete na místo, chytrým telefonem si ho načtete a na displeji se vám objeví technický list daného typu vozu. Hned víte, kde přesně jsou uložené například baterie, plynové vzpěry a další věci, se kterými musíme při zásahu počítat. Těžko ale budete QR kódy hledat při příjezdu k hořícímu autu. Tam se musíte držet taktických postupů bojového řádu,“ odkazuje hasič na metodické předpisy.

Na baterky dnes nejsou jen osobní auta. V Plzni téměř dva roky jezdila ve zkušebním provozu dvojice autobusů jen na baterie. Přibývá trolejbusů, kterým energii pro jízdu mimo troleje dodávají akumulátory.

Aby je v případě nehody záchranáři dokázali rozpoznat od klasických trolejbusů, mají jinak podbarvená čísla. Místo žluté mají samolepky s čísly tmavě oranžovou barvu.

„Hasičům jsme poskytli i technické parametry vozu, aby věděli, jak postupovat u případného hašení. V případě nehody nebo požáru se řidič trolejbusu má pokusit co nejrychleji odpojit sběrače vozu od trolejí a zajistit co nejrychlejší a nejbezpečnější výstup cestujících,“ řekl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Baterie chrání před poškozením ze shora i zdola plechy

Zvládnout požár auta na elektrický pohon je pro hasiče velice náročný zásah. V osobních vozech jsou akumulátory kvůli správnému rozložení váhy většinou ve spodní části auta, navíc ve speciálních kontejnerech zdola i shora krytých plechy, aby byly co nejvíce chráněné před poškozením.

Na webu se objevují zprávy o nehodách elektroaut, která vzplála a zemřeli v nich lidé. Letos v lednu přinesla média informaci o žalobě amerických rodičů na společnost Tesla za to, že při nehodě uhořel jejich syn i se spolujezdcem.

Automobilku žalovali za nedbalost. Požár prý způsobila vadná baterie vozu. Podle předběžného vyšetřování jel řidič před nehodou rychlostí téměř 140 kilometrů v hodině a vůz naboural do zdi. Představitelé Tesly argumentovali, že nehodu v tak vysoké rychlosti by nevydrželo žádné auto.

Navíc lithium-iontová baterie havarované Tesly se po uhašení vznítila ještě dvakrát, uvedla agentura AP. Automobilka však trvá na tom, že riziko vznícení je u klasických benzinových aut mnohem vyšší.

Při pokusu baterie znovu zahořela po třech dnech

Když elektroauto už hoří, hasič by měl zasahovat v dýchacím přístroji, aby se sám chránil, a proudem vody nejlépe se smáčedlem začne likvidovat oheň.

„Skelet elektrovozu uhasíme bez problémů, to je jako každý jiný vůz. Ale co se děje v baterii, která zahoří, to můžeme jen odhadovat a sledovat ji termokamerou. Do jejího nitra nikdo nevidí,“ vysvětlil Zuber.

Požár baterie může způsobit její mechanické poškození nebo přehřátí, kdy uvnitř dojde k reakci.

„Při jednom z pokusů s elektromobilem se hořící baterie dlouho ochlazovala vodou. Pak se pomocí speciálního zařízení prořízl obal a pokračovalo se v ochlazování. Trvalo to 3,5 hodiny. Testovalo se i ponoření elektrovozu s hořící baterií do kontejneru s vodou. Ani tím nemusíme mít vyhráno. Voda se ohřívá, odpařuje a ubývá. Po třech dnech tam došlo k chemické reakci a baterie zase zahořela. Další z možností je kontejner, který jde hermeticky uzavřít. Jako hasivo se v něm používá voda a inertní plyn,“ popsal složitost hašení elektrovozidel a hledání nových postupů hasič.

