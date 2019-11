V areálu bývalé pardubické tiskárny se po letech začalo stavět

Už je to patnáct let, co v bývalé tiskárně na dohled od Machoňovy pasáže definitivně utichly stroje na výrobu letáků nebo brožur. Prakticky od stejné chvíle začal boj několika developerů o zisk potřebných razítek, aby na lukrativní parcele mohly vyrůst bytové domy.

„Za ty roky už investor zažil vše. Problém byl s dopravou, poté s výškou budovy. Pak se zase dozvěděl, že by provoz spojený s domem mohl ohrozit fungování zahrádky u Plzeňky. Poté se zase ozvali majitelé okolních pozemků Lejhancovi a Reinberkovi. Je to škoda, už tady roky mohl stát místo barabizny luxusní dům,“ řekl již v roce 2013 někdejší majitel tiskárny Petr Fryč.

Ani on tehdy zřejmě netušil, že stavět se nebude ještě dalších šest let. Po změně majitele pozemku a demolici brownfieldu nakonec dosáhla kýženého cíle v podobě všech povolení společnost Stako HK.

Město by mělo dostat nové příjemné zákoutí

„Právě jsme získali poslední z řady stavebních povolení. Nyní nás čeká spousta náročných a technicky složitých přeložek inženýrských sítí, abychom připravili území a mohli zahájit výstavbu souboru komfortních bytů. Zahájení prodeje v této jedinečné lokalitě v centru Pardubic chystáme na druhou polovinu příštího roku,“ stojí na webu firmy s názvem Smilova.cz.



Čilého stavebního ruchu už si na místě mohl všimnout každý, kdo jde okolo. Po jarním odstranění stromů přišly na řadu výkopové práce se zapojením bagrů a sklápěcích náklaďáků. Až bude celé dílo hotové, Pardubice by měly dostat nové příjemné zákoutí. Alespoň podle autorů projektu Tomáše Meda a Lukáše Pavlíka z architektonické kanceláře Med Pavlík architekti.

„Byla tu tiskárna. Chodívali jsme kolem ní zkratkou ze Smilovy ulice do pasáže. A teď jsme měli možnost toto roky prázdné a uzavřené místo znovu definovat a vrátit do struktury města. Práce na projektu je pro nás čest a radost. Vznikají skici, denně chodíme na místo, promýšlíme varianty řešení. Přiměřeně velkými domy dostavíme Smilovu ulici. Otevřeme velkorysý průchod zelení k pasáži,“ uvedli architekti.

Na místě by mělo být celkem 107 bytů od malých 1 + kk až po 4 + kk. Na zmíněném webu je už i formulář pro případné zájemce.