„Vlaky na Brno by v nejbližší době měly jezdit bez omezení. Ve směru do Olomouce se prozatím bude jezdit po jedné koleji, druhá by měla být zprovozněna do 13. hodiny,“ hlásila dopoledne Nela Friebová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Kvůli poruše musely vlaky projíždět českotřebovským nákladním nádražím, nabíraly 30 až 45 minut zpoždění.