Křižovatka u pardubického Lidlu zlepší průjezd, ale přednádraží nepomůže

Na mostu od Chrudimi na Hradec se pomalu rozpadá letopočet 1992.Právě počátkem 90. let minulého století se nedaleko pardubického vlakového nádraží otevřela křižovatka Palackého, která se od té doby nezměnila.

Zatímco přilehlý úsek silnice I/37 kolem Parama se již před dvěma lety dočkal rozšíření na čtyři pruhy, mimoúrovňové křižovatce k tomuto finálnímu stavu stále dva pruhy chybí.

To se však změní, jelikož firma Skanska za bezmála 185 milionů křižovatku dostaví, což by mělo přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu průjezdu. Oddělených jízdních pásů v každém směru se řidiči dočkají v červnu 2021, čímž se jim usnadní cesta ve směru od Hradce na Chrudim a opačně. Ovšem kolony, v nichž řidiči denně stojí u sjezdu k nádraží, jen tak nezmizí.

„Musím varovat, že situaci před nádražím tato stavba nevyřeší. To všichni víme,“ upozornil ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr, jehož lidé měli přípravu stavby na starost.

Zahájení potěšilo pardubického primátora Martina Charváta, který by však ocenil více jinou stavbu.

„Tato stavba je pro nás důležitá, ovšem z hlediska tranzitu proudícího přes město je pro nás zásadnější vybudování severovýchodního obchvatu,“ prohlásil Charvát.

Během přípravy se silničáři museli vypořádat s komplikacemi při výkupech pozemků. Část majitelů totiž pocházela ze zahraničí, a to konkrétně z Chorvatska či Izraele. Obesílání doručenou poštou tedy trvalo dlouho. I proto se na doručení najala soukromá firma.

Zcela zmizí současný pruh z Hradce na Chrudim

Avšak ani samotná stavba nebude snadná, jelikož bude probíhat takřka výhradně za provozu.

„Dostavba není nikdy jednoduchá. Máme tu mostní objekty, jsme v ochranném pásmu dráhy a na kraji železničního koridoru. Nevíte, na co se tady dá narazit, ale myslím, že firma si s tím poradí,“ řekl Vebr.

Během prací se bude nejen stavět, ale také bourat. Stavbaři totiž odstraní pruh, po kterém řidiči nyní jezdí od Hradce na Chrudim. Původně měl zmizet i nynější sjezd od Parama k nádraží. Na již rozšířeném úseku u Parama má ale silnice pět pruhů, přičemž krajní z nich je speciálně vyhrazený pro MHD.

„Proto jsme se s dopravním podnikem dohodli, že jim prodloužíme trasu právě tímto pruhem,“ upřesnil Vebr.

Provoz bude průběžně omezen

Podle šéfa pardubického ŘSD se bude omezení během stavby měnit takřka každý měsíc. Bude ale takové, aby řidičům komplikovalo cestování přes křižovatku co nejméně.

Že se stavba naplno rozjede, si mohli projíždějící motoristé všimnout v průběhu října. V jeho polovině došlo na předání staveniště a firma se ihned pustila do prvních prací. Třeba ve čtvrtek dopoledne v blízkosti okružní křižovatky u Lidlu pracovala vrtná souprava. Na jiných místech stavby se pohybovaly bagry a nákladní vozy. Skutečnost, že se stavba zahajuje až na konci stavební sezony, nemá být překážkou.

„Nevadí nám to. Sice se začíná na konci roku, ale lhůta je taková, že stavba skončí v létě, což je pro dodavatele lepší, než aby se končilo v zimě,“ podotkl Vebr.

Kromě nových mostů dojde na prodloužení stávajícího podjezdu ke garážím u Trojice. Vzniknou také dvě opěrné zdi v celkové délce 175 m. Dále stavbaři vybudují nový sjezd od Parama k okružní křižovatce u Lidlu. Ten bude posunutý o zhruba 200 metrů dále, než jsou řidiči zvyklí sjíždět k nádraží nyní. U „kruháku“ také přibude takzvaný bypass, který zlepší plynulost cesty od nádraží směrem na Hradec Králové. Nově se řidiči mířící po I/36 z centra na Hradec této okružní křižovatce úplně vyhnou. O dřívějším zprovoznění přímého napojení se však neuvažuje.

Kraj zažívá stavební boom

Po letech příprav se tedy pardubické pobočce ŘSD daří měnit z plánů do reálné podoby další stavbu. Pokud se do konce roku stihne zahájit dostavba druhé části obchvatu Chrudimi, bude mít ŘSD rozestavěno 33,5 km nových silnic a dálnic, z nichž řidiči nejvíce očekávají dokončení 27 kilometrů dálnice D35 z Opatovic do Ostrova. Po Moravskoslezském kraji tak bude ten Pardubický regionem, kde se z celé České republiky aktuálně staví nejvíce.

Zatímco v případě obchvatu Chrudimi se dokončuje výběr zhotovitele, u dostavby sjezdu od Hradce ke Globusu se vše blíží do finále. Oficiální termín zprovoznění je sice v lednu příštího roku, ale podle zástupců ŘSD začnou řidiči upravený sjezd z Hradubické I/37 využívat již v prosinci.