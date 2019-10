Železniční most dostává zabrat, i kvůli nešikovně umístěným značkám objížďky

Už řadu let jsou v Holetíně na denním pořádku nákladní auta zaseknutá pod konstrukcí železničního mostu. Kvůli jeho nízké podjezdové výšce auta vyšší než 3,8 metrů neprojedou. Přesto to někteří řidiči zkoušejí.

Řidiči kamionů jak od Hlinska, tak od Chrasti tady totiž pravidelně ignorují dopravní značku zakazující vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než 3,8 metrů.

„Divím se, že most ještě stojí na svém místě, holt je dobře udělaný. Je to ale časovaná bomba. Dostal už takových ran. Kolikrát se stalo, že náklad z návěsů skončil nárazem o most na zemi. Někteří řidiči však mají strach a než aby to nahlásili, odpustí trochu pneumatiky a ujedou,“ říká k letitému problému starosta Holetína Jan Břeň.

Přitom po každém takovém nárazu musejí most prohlédnout železničáři, zda u něj nedošlo k poškození nebo posunu. Po mostě vede regionální a poměrně frekventovaná trať spojující Havlíčkův Brod a Pardubice.

Jak starosta Holetína dodává, není dne, aby do obce alespoň jeden kamion nevjel. Podle něj jde zejména o cizince, kteří se bezhlavě řídí navigací.

„Škody nejsou pak jenom na mostu. Kamiony díky tomu, že neprojedou, musejí na úzké silnici couvat, ohrožují přijíždějící auta, trhají při otáčení asfalt, obrubníky a podobně,“ dodává starosta, podle kterého je na vině nedostatečné dopravní značení.

Jak se mohl přesvědčit redaktor iDNES.cz, návěst před křižovatkou v Hlinsku s označením omezení je lehce přehlédnutelná.

„Tam by měla být značka jako hrom. Navrhovali jsme před most umístit plácačky, o které by kamion bouchl. Upozorňovali jsme na to už několikrát, jak odbor dopravy, tak policii. Podle nich dopravní značení dostatečné je. Tomu ale neodpovídá množství kamionů, které se tady zaseknou. Řidiči počítají s tolerancí, která tam bohužel není,“ zdůrazňuje starosta problém, který lidé pečlivě dokumentují i na sociálních sítích.

Značku, která řidiče naváděla pod most, někdo raději otočil

Problém se v srpnu ještě zintenzívnil díky nešťastně značené uzavírce mezi Poličkou a Svitavami, kde je tento úsek silnice I/34 do konce října uzavřen pro auta o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Ovšem značka není až v Poličce, odkud je pro kamiony značená objížďka na Litomyšl, řidiče na uzavírku upozorňují tabule už od Hlinska. A v tom tkví problém. Řidiči kamionů pod domněnkou, že uzavírka je před nimi, sjedou do obce.

„Nemůžou na ten plech napsat, že je ta objížďka až za xx km z bodu A do bodu B,“ komentuje na sociální síti značení například uživatel Martin Zindulka.

Někomu z řidičů v posledních dnech však došla trpělivost a v Hlinsku před křižovatkou na Holetín značku otočil, aby řidiče nemátla.

Na místo kvůli zaseknutým kamionům vyjíždí často i policie.

„Od 1. srpna 2019 letošního roku jsme přijali 10 oznámení týkajících se uvíznutí kamionu v Holetíně,“ uvedla krajská policejní mluvčí Eva Maturová. Kolik přestupků, kdy byli řidiči s vozidlem vyšším než 3,8m zastaveni policejní hlídkou ještě před tím, než by návěsem či nákladem narazili do konstrukce mostu, policie v tomto úseku neeviduje.

Řešení má přijít do dvou let. Železničáři kvůli obavám o most, jehož spodní část je od nárazů značně poškozená, připravují jeho náročnou přestavbu za 42 milionů.

„Vzhledem k tomu, že nelze zahloubit vozovku pod mostem, budeme muset vyrobit zcela novou nosnou konstrukci mostu. Nová mostovka bude výrazně nižší a tím vzroste podjezdná výška mostu,“ řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš k připravované investici na rok 2021.