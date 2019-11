V boji o hejtmana Pardubického kraje vyzvou koalici Piráti a hnutí ANO

Až lidé za necelý rok dostanou domů kandidátní listiny před volbami do krajského zastupitelstva, uvidí na předních pozicích zase známá jména.

Hejtman Martin Netolický (ČSSD) sice před třemi lety tvrdil, že druhé volební období ve vedení kraje bude jeho posledním, ale rozmyslel si to a do voleb vyrazí v čele koalice ČSSD a nového hnutí Společně pro kraj.

Volebními neúspěchy potlučenou ČSSD mají pozvednout oblíbení starostové, vedle letohradského Petra Fialy je to například starosta Hlinska Miroslav Krčil či starosta Seče Marcel Vojtěch.

Náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) se stal loni senátorem, ale do krajských voleb půjde znovu jako lídr. Rozhodl o tom regionální sněm, radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS) bude kandidovat též.

A poslední z trojice šéfů dnešní krajské koalice náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj) byl lídrem před 19 lety a bude jím i za rok. Nechyběl dosud v žádné krajské koalici a téměř s jistotou lze tvrdit, že bude sedět i v té příští.

Navenek poklidně fungující spojenectví ČSSD, lidovecké Koalice, ODS a STAN s tichou podporou komunistů po tři roky nečelilo v podstatě žádné opozici a jistě by mohlo pokračovat dál.

Situace ale není stejná jako před třemi roky. Sociální demokraté jsou minimálně na celostátní úrovni mnohem slabší. Aby Netolický zopakoval podobný kousek jako minule, kdy vyšachoval hnutí ANO, musel by zaznamenat velice dobrý výsledek.

Nový hráč v boji. Pirát Lebduška chce větší otevřenost

Do hry mají navíc velkou ambici vstoupit jako druhá nejsilnější strana v zemi Piráti. A samozřejmě také hnutí ANO, které tentokrát s největší pravděpodobností povede pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Do čela kandidátky Pirátů se postaví chrudimský zastupitel a krajský předseda strany třicetiletý Daniel Lebduška. Ve volbě na pirátském internetovém fóru získal největší podporu. Straníkům slíbil, že bude podporovat dostavbu dálnice D35, investice do železnice a zaměří se na dostupné bydlení.

To vše jsou ovšem záležitosti, které kraj přímo ovlivnit nedokáže. Lebduška asi nebude vystupovat jako ostrý kritik současného vedení kraje, jeho práci hodnotí převážně pozitivně, byť s jistými výhradami.

„Například z pohledu transparence jsem rád, že existuje rozklikávací rozpočet, ale chybí přenosy a záznamy ze zastupitelstva nebo jmenovité hlasování rady,“ uvedl Lebduška, který chce „více zapojit veřejnost do řešení nedostatků a lépe komunikovat s obcemi“.

O lídrovi hnutí ANO ještě rozhodnuto není. O nominaci se uchází poslanec Martin Kolovratník, vedoucí úseku generálního ředitele společnosti Explosia František Dittrich a Dušan Salfický, nedávno ještě manažer pardubického hokejového klubu.

Jak potvrdil krajský předseda ANO Jan Procházka, mezi třemi kandidáty preferují předsedové všech čtyř oblastí v kraji pardubického poslance.

Definitivní rozhodnutí padne do půlky února. Kolovratník podle svých slov je rozhodnut jít do voleb, ale nechává si ještě jedno procento jako zadní vrátka, neboť ho prý práce v Poslanecké sněmovně naplňuje a baví.

ANO v opozici není slyšet

Pokud ovšem Kolovratník bude chtít vystupovat v roli ostrého kritika, který se postaví Netolickému, má jeden „drobný“ problém. Vysvětlit svým voličům, proč to neudělali jeho spolustraníci v opozici. Ti byli totiž zatím prakticky neviditelní a nic nenasvědčuje, že by měli chuť v zastupitelstvu vytáhnout do boje.

„Krajská opozice určitě mohla plnit silnější roli, ale mám pro to pochopení, kolegové jsou tam první období, učí se a i proto neměli ještě tolik zkušeností, jak být efektivní opozicí. Teď už zkušenosti mají a mohou je zúročit,“ řekl Kolovratník, který si přeje, aby šanci sestavit krajskou radu dostal vítěz voleb.

Lídra dosud nemají Starostové a nezávislí (STAN), ani TOP 09, která chce kandidovat společně s hnutím Východočeši.

Volby v Pardubickém kraji na podzim roku 2016 sice vyhrálo ANO s 12 mandáty, koalici však sestavila ČSSD s 11 zastupiteli, Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-ČSL, SNK ED a Nestraníky s devíti, ODS s pěti a STAN s třemi zastupiteli. ANO a KSČM s pěti mandáty skončily v opozici.

Netolický tehdy uvedl, že jde o koalici středovou, rozumnou a složenou z lidí, kteří se velmi dobře znají a vědí, co od sebe mohou očekávat.