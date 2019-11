V pardubické Explosii hořelo, záchranka převáží čtyři popálené muže

Požár vznikl zhruba v půl osmé ráno v budově, kde se vyrábí střelný prach.

„Na místě jsme nezasahovali, požár uhasili místní hasiči,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.



Mluvčí Explosie Martin Vencl řekl, že při požáru byli popáleni čtyři muži, z toho dva středně těžce a dva těžce. Jeden z nich byl při příjezdu záchranky v bezvědomí.

„Jeden muž utrpěl popáleniny na 90 procentech těla, byl připojen na umělou plicní ventilaci a uveden do umělého spánku. Vrtulník jej transportoval do popálenonového centra do Prahy,“ řekl mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

Druhý utrpěl popáleniny na 30 procentech a s vážným poraněním hlavy byl letecky převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Další dva zraněné jsme s menšími popáleninami převáželi sanitkami také do Prahy, dodal Malý.

Zhruba hodinu po požáru se na místo dostavili policejní vyšetřovatelé.