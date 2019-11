Na cestě z Pardubic k D11 přes obce je do půlky listopadu překážková dráha

Obec dlouho usilovala o opravu silnice, která se tudy klikatí do kopce. Například o položení tichého asfaltu a vytvoření ostrůvků, aby hustá doprava zpomalila a nedělala tolik hluku.

Řidiči dálkové dopravy si tudy krátí cestu z Pardubic k D11 na Prahu, což by jim v budoucnu měl překazit zákaz vjezdu pro vyšší tonáže.

Ale lidé, kteří tudy musí jezdit denně, měli o průběhu prací jiné představy. Například že polovinou silnice „na semafor“ projedou hladce. A teď se nestačí divit.

Před obcí se ve směru od Pardubic i Chlumce nad Cidlinou tvoří kolony prakticky celý den. Provoz řídí pracovníci stavby.

Silničáři vyfrézovali vozovku najednou v celé šíři, navíc jsou co několik desítek metrů ještě hlubší frézované plochy, při jejichž překonávání nižší auta škrtají o hranu spojlery.

„V první řadě je potřeba říct, že to proběhlo za našeho souhlasu. Akce byla naplánovaná velmi narychlo, navrhoval jsem, aby alespoň kamionová doprava jezdila přes dálnici, ale údajně je to administrativně hrozně náročné. Takže mi bylo vysvětleno, že to nejde,“ řekl starosta Václav Fišer.

„Aby úpravy proběhly ještě letos, tak jsme s tím museli souhlasit. Chtěli jsme to co nejrychleji, protože tichý asfalt nám sníží hluk a otřesy, které v obci jsou. Jde o nejrychlejší řešení, ale přiznávám, že ne úplně šťastné. Mohlo se to udělat lépe, teď už to musíme vydržet,“ dodal Fišer.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která má práce na starost, navíc tvrdí, že v tomto případě opravu silnice ani nešlo provést jinak.

„Současná dopravní opatření jsou vzhledem k rozsahu prací zcela nezbytná. Pokládá se velká speciální vrstva s přísadou gumy, což má své vyhraněné požadavky,“ řekl ředitel podniku Miroslav Němec.

Hlavní část budování je naplánovaná do 13. listopadu. Až se budou pokládat vrstvy vozovky, bude její polovina neprůjezdná.

Přespolním lze doporučit jedině to, aby se obci vyhnuli. Místní se budou muset v některých dnech smířit i s omezeným vjezdem do některých částí obce, podrobnosti jsou na webu obecního úřadu.