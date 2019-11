Přerov pohřbil velké plány na novou radnici, dál sídlí na pěti místech

Vedení města tento krok vysvětluje tím, že na velkolepý plán nebude mít město peníze. Část opozice to kritizuje, podle některých zastupitelů si tím radnice umetá cestu k umístění úřadu v budově v severní části náměstí, o jejíž koupi jedná se soukromníky.

„Stovky milionů korun, které by byly potřeba na stavbu nové radnice, město nemá, proto jsme jihozápadní část náměstí odblokovali,“ komentoval rozhodnutí primátor Petr Měřínský (ANO) na posledním zasedání zastupitelstva.

V současné době sídlí radnice rovněž na Masarykově náměstí, ale v jednom z menších řadových domů. Budovy magistrátu jsou pak na dalších čtyřech adresách.

O novém sídle, které by všechna pracoviště sloučilo, se ve městě mluví už od konce 90. let.

Od roku 2007 měl Přerov i konkrétní plán – k nárožnímu Blažkovu domu by po zbourání dvou sousedních přibyla novostavba, kam by se s magistrátem nastěhovala i městská knihovna.

Stavba by podle dřívějších odhadů přišla na zhruba 360 milionů korun. Projekt, který mimo jiné počítal s podzemním parkovištěm, však skončil mezi archiváliemi.

Odstraněná východiska

„Toto vedení města nemá odvahu uskutečnit nějaký větší projekt. Řeší jen zastávky, chodníky, ale větší stavby se nedočkáme. Místo toho budeme kupovat další nemovitost, která je ve špatném stavu,“ reagoval Radek Pospíšilík z opozičního hnutí Za prosperitu Přerova.

Narážel tím na fakt, že radnice v posledních letech koupila bývalý hotelový dům Strojař, pro nějž dosud nenašla využití, současně zvažuje koupi dosluhující budovy na náměstí, pro kterou se vžil název Emos - firma s tímto názvem tam však již nesídlí.

Budova na náměstí TGM v Přerově místními nazývaná EMOS.

„Zrušením územního rozhodnutí na novou radnici dochází k vyšlapání cestičky k domu číslo 16 (Emos – pozn. red.). Obávám se, že na některém následném zastupitelstvu nám bude předložen návrh, že není jiné východisko než koupit tento dům, abychom měli kde úředníky centralizovat,“ přidal se s kritikou také František Hrabina (Za prosperitu).

Ekonomická náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO) tyto souvislosti odmítá.

„Důvod, proč jsem hlasovala pro vyřazení projektové dokumentace na novou radnici, je ten, že částka na její vybudování se pohybovala od 300 milionů až do půl miliardy, a to ještě v historických cenách. To si v této chvíli rozpočet města nemůže dovolit,“ argumentovala.

Další z náměstků Michal Zácha z ODS označil námitky opozice za politický populismus. Připomněl, že zastupitelstvo zatím odhlasovalo pouze záměr jednat o koupi administrativní budovy v severní části náměstí. Na zastupitelích podle něj bude také definitivní rozhodnutí.

„Odbor majetku nedávno dostal znalecký posudek na cenu budovy. Spolumajitelé nemovitosti ho nyní připomínkují. Zhruba v prosinci budeme předkládat návrh, jestli dům získat, nebo ne,“ popsal další postup Zácha.

Právě on s nápadem, aby město administrativní budovu na náměstí TGM koupilo, nedávno přišel. Podle něj jde o logický krok, protože město se zřejmě stane vlastníkem patra, jež nyní vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Transakce je součástí směny nemovitostí, kterou město a ÚZSVM připravují. Magistrát si už dnes navíc pronajímá v budově dvě patra, sídlí v nich agenda občanských a řidičských průkazů, pasů a registračních značek.