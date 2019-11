Olomouci chybí peníze, zřejmě odloží další prodloužení tramvajové tratě

Délka 1 300 metrů, tři nové zastávky a konečná přímo u paneláků v srdci obrovského olomouckého sídliště. Slib o pokračování tramvajové trati na Nové Sady zní krajským městem již několik volebních období. Letos v květnu už radnice navíc oficiálně oznámila klíčové datum – stavba za téměř půl miliardy měla začít příští rok v březnu.

Při nynější přípravě rozpočtu na příští rok se ale ukázalo, že městu chybí peníze. Minulý pátek o něm jednali radní a stáli před těžkým rozhodnutím: zda kvůli nedostatku financí odloží prodloužení trati, nebo modernizaci odpadového centra, bez níž hrozí kolaps ve zpracování odpadu.

Jak pokračování trati, tak odpadové centrum vyjdou řádově na stovky milionů, podle posledních informací se váhy kloní v neprospěch lidí ze sídliště. V pondělí 11. listopadu dostanou radní návrh rozpočtu k finálnímu třetímu čtení. A nová tramvajová trať v něm nebude.

„Navrhneme spíše variantu, aby tam zůstalo odpadové centrum. Ale ani to není jisté,“ přemítá ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák z hnutí spOLečně.

Obnova kolabujícího odpadového centra přijde na 200 milionů

Fakt, že po pátečním jednání je ve hře také možnost, že v rozpočtu na rok 2020 nebude ani trať, ani odpadové centrum, potvrzuje primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Není možné, aby se tam vešly oba tyto projekty. Buď jeden, nebo druhý. Ovšem po pátku je na stole nová varianta, jestli nebudou odsunuty oba dva a dány k přepracování. Když se vše znovu přepočítalo, ukazuje se, že i zařazení jenom jednoho z těch projektů je možná za hranicí financování,“ přemítá.

Variantu, že vyškrtnutí z návrhu rozpočtu hrozí i u odpadového centra, Bačák vysvětluje zjednodušeně řečeno tím, že na něj není možné získat příliš velké dotace. Přednost by tak mohly dostat projekty, u nichž město může dosáhnout na výraznější podporu z cizích pokladen.

Obnova starého sběrného dvora a linky na tříděný odpad ve Chválkovicích by stála kolem 200 milionů, z dotací by Olomouc mohla získat přibližně 80 milionů korun.

Sama radnice přitom nedávno informovala, že je tato třídicí linka na hranici životnosti a výkonnosti, sám Žbánek v srpnu mluvil o jejím kolapsu, jejž město nemůže připustit.

Další úvěr? Byl bych proti, říká ekonomický náměstek

Definitivně jasno o osudu trati i odpadového centra bude v závěru letošního roku, kdy rozpočet na rok 2020 budou schvalovat zastupitelé. Politiky do té doby čeká řada jednání, podle primátora budou úředníci ještě sestavovat a navrhovat úspornější verze obou akcí.

Městské kase má pomoci i zvýšení poplatku za odpad Olomoucká radnice plánuje příští rok zvýšit poplatek za komunální odpad z nynějších 660 na 816 korun. Návrh na úpravu městské vyhlášky by ještě na podzim měli projednat radní, v prosinci pak zastupitelé. „Důvodem je posílení příjmové stránky rozpočtu. Je to jeden z poplatků, který je přímo navázaný na výdaje, které jsou v rozpočtu objektivní,“ zdůvodnil pro ČTK plánované zdražení primátorův ekonomický náměstek Otakar Bačák (spOLečně). Poplatek za odpad radnice naposledy zvýšila na 660 korun v roce 2013 po devíti letech. Dřív platili Olomoučané ročně 492 korun. Město už dříve vypočítalo, že skutečné náklady na svoz odpadu jsou v přepočtu na obyvatele takřka o 200 korun vyšší než dosavadní poplatek 660 korun. Rozdíl Olomouc v předchozích letech dotovala.

Pokud se však Olomouc do jedné, či druhé, případně do obou investic, pustí později, hrozí, že ji vyjdou dráž. Příští rok končí aktuální období pro rozdělování evropských dotací. Pokud by trať či odpadové centrum spadly až do toho dalšího, bude město muset počítat s nižším evropským příspěvkem.

Spíše teoreticky je ovšem také možné, že se tramvajová trať do rozpočtu vrátí, město by si na ni mohlo vzít další úvěr. Otázkou ovšem je, zda by to některý z politiků vzhledem k nynějšímu zadlužení města navrhl.

„Byl bych určitě proti,“ říká například Bačák.

Fakt, že Olomouc těžko hledá peníze na dvě stěžejní investice, vysvětlil Žbánek nedávno mimo jiné tím, že příští rok bude město platit i další budování protipovodňových opatření, včetně nového mostu na Masarykově třídě, či kompletní rekonstrukci vytížené ulice 8. května.

„Bohužel se to sešlo v jednom roce. Navíc městu chyběl dlouhodobý investiční plán, který my dnes děláme, aktualizovaný střednědobý finanční výhled a hlavně propojení obou dokumentů,“ uvedl.

Stále větší díl pak podle Žbánka z rozpočtu ukrajuje objednávka veřejné služby, do níž spadá dopravní obslužnost, údržba komunikací a zeleně či nakládání s odpady.