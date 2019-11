Strategická zóna u Karviné je kompletní, firma začne jednat s krajem

„Po získání posledního a nejdůležitějšího chybějícího územního rozhodnutí a úspěchu v soudním sporu o pozemky uvnitř zóny se společnosti Asental podařilo vykoupit poslední zbývající pozemek potřebný pro scelení zóny,“ řekla Šárka Samková, mluvčí společnosti Asental Land.

„Podařilo se tak odstranit všechny zásadní překážky, které dosud bránily nákupu pozemků Moravskoslezským krajem,“ doplnila.



Smlouvu na výkup pozemků pod chystanou průmyslovou zónou Nad Barborou měl Asental, vlastnící většinu někdejších pozemků společnosti OKD, s krajským úřadem až do roku 2017, kdy kvůli nesplnění podmínek ze strany Asentalu dohoda padla.

Firma se v ní zavázala připravit pozemky tak, aby byly využitelné pro vznik průmyslové zóny, to ale v daném termínu nestihla.

Zóna by se mohla rozparcelovat

V současnosti chce s krajem opět jednat o případné další spolupráci. To už by však zóna neměla být připravena celá, nabízet by se mohla po menších částech.

„Přistoupili jsme k rozdělení projektu do čtyř fází, což umožní rozložit finanční zdroje do delšího časového období a sníží riziko nízké obsazenosti zóny,“ uvedla generální ředitelka společnosti Asental Land Radmila Kuzicová.

„V první fázi by měla být vybudována kompenzační plocha pro celé území a první asi třicetihektarová plocha pro logistiku nebo lehkou výrobu,“ doplnila.

Rozdělením zóny na několik menších připravovaných ploch ale může padnout dřívější plán kraje – nabídnout ji jako jeden pozemek velkému strategickému investorovi. A to proto, že v případě zájmu velké firmy v současnosti není souvislá větší plocha k dispozici.

Velký investor? Hodně nejistý

Velcí investoři se však nyní do regionu příliš nehrnou, neboť jej několikaletý ekonomický boom dostal do situace, kdy je zde těžké získat kvalifikovanou pracovní sílu, což má vliv i na rostoucí platy. A relativně nízké platy byly, vedle strategické polohy kraje, jedním z hlavních důvodů, proč do regionu v minulosti nové firmy mířily.

O vzniku průmyslové zóny Nad Barborou se uvažuje už delší dobu. Několikrát se ale z plánů stalo politikum. Společnost Asental Land totiž patří někdejšímu vlastníkovi OKD Zdeňku Bakalovi, v roce 2015 se kvůli tomu dokonce hovořilo o zrušení podpory ze strany vlády.

„Kraj bude o budoucnosti zóny jednat v první polovině listopadu. Z těchto už naplánovaných jednání vzejde postoj kraje a jeho další konkrétní kroky,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.