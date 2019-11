Za železniční neštěstí ve Studénce navrhl žalobce vězení od tří do šesti let

„Most rozhodně sám nespadl. Naopak před jeho pádem byla řada pochybností, například při manipulaci s konstrukcí,“ uvedl státní zástupce Aleš Kopal.

Advokát stavební společnosti Bögl a Krýsl Radek Bartoš konstatoval, že před soudem určitě nestojí hlavní viníci. „Mám tím na mysli například hlavního projektanta, stavební dozor z krajského úřadu nebo pracovníky z Drážního úřadu. Tam bylo mnoho fatálních selhání,“ řekl Bartoš.

Poukázal i na to, že kdyby byla rychlost vlaků v místě stavby omezena na padesátku, rychlík by zastavil kus před zřícenou konstrukcí.

„Jenže nutné výluky by stály nejméně osm milionů korun a všichni chtěli šetřit. Tak se od stolu rozhodlo, že vlaky tam budou jezdit až sto šedesátkou. Vím, že na Ostravsku je řada věcí jinak, ale všude jinde by tady seděli i ti, co o tomto rozhodli,“ uvedl Bartoš.

První líčení se mělo konat už v úterý, ale nedorazil jeden z deseti obžalovaných, kterého údajně zastavila na dálnici D1 dopravní kalamita. Soudu se nepodařilo získat podepsané svolení obžalovaného s konáním líčení bez jeho přítomnosti.

Obžalobě z obecného ohrožení čelí nejvíce manažeři a pracovníci stavebních firem, dále jeden úředník a jeden živnostník.

V prosinci 2017 padl první rozsudek, ve kterém soudce Jaromír Pšenica vynesl zproštění s tím, že se nepodařilo prokázat, kdo pád mostní konstrukce na koleje zavinil. Jenže po odvolání státního zástupce Krajský soud v Ostravě verdikt zrušil, když ho označil za nesprávný a nepřesvědčivý, a případ vrátil.

Okresní soud tak opětovně vyslechl znalce a zabýval se také novými fotografiemi pořízenými vyšetřovateli v den nehody, které ještě nebyly součástí spisu.

Znalci se opětovně neshodli. Jedni poukazovali na nestabilní podpůrnou konstrukci mostu zasouvaného nad tratí, další spatřovali zásadní chybu v neopatrné manipulaci při jeho zasouvání. Objevují se ale i názory, že na stavbě bylo špatně takřka všechno, případně obrovskou chybou bylo i to, že na hlavní železniční trati se jezdilo bez omezení.

V osudný den, v pátek 8. srpna 2008, po půl jedenácté dopoledne najel rychlík Comenius na trase Krakov - Praha do trosek konstrukce nového silničního mostu, který se chvíli předtím zřítil při zasouvání z jedné strany na druhou. Strojvedoucí ještě stačil snížit rychlost ze zhruba 140 na 95 kilometrů v hodině, přesto byla bilance nehody tragická: osm lidí zemřelo, 95 cestujících bylo zraněno, mnoho z doživotními následky.

Lidé, kteří vlakem cestovali, i pozůstalí zemřelých, jsou délkou soudního líčení znechucení. Podle jejich vyjádření ani nevěří, že se líčení dotáhne do pravomocného ukončení. Obávají se i dalšího rozsudku bez viníka.

„Pokud zase padne zproštění, tak už nebudu věřit ve spravedlivou justici v této zemi, protože když nebude potrestán konkrétní viník, tak kde máme stoprocentní jistotu, že se další taková tragédie nebude opakovat?“ napsal iDNES.cz Richard Salamon, který od nehody trpí psychickými problémy.