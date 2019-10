Lékaři z Karviné bojují za zachování ortopedie, jsou připraveni stávkovat

Karvinští zdravotníci s tím ostře nesouhlasí, protože se ztrátou operačního oboru by ztratili i akreditaci pro vzdělávání lékařů v oboru anesteziologie a resuscitace. Vyhlásili proto stávkovou pohotovost.



„Postup vedení kraje je příliš rychlý a vyloženě ohrožuje naši nemocnici, proto se lékařský odborový klub (LOK) v Karviné-Ráji rozhodl vyhlásit stávkovou pohotovost,“ sdělil v úterý odpoledne předseda tamního LOK Lumír Tomala.

Zaměstnanci karvinské nemocnice, jejímž zřizovatelem je stejně jako v případě Orlové a Havířova kraj, poslali otevřený dopis s argumenty a výzvou k jednání hejtmanovi kraje Ivo Vondrákovi.

„Situaci vnímáme velmi špatně. Vyzýváme kraj k jednání. Pokud by se to nezměnilo a kraj by s námi nechtěl mluvit, lékaři jsou připraveni omezit akutní nepřetržitou pohotovost,“ řekl Tomala a dodal, že po ztrátě akreditace by museli nemocnici opustit mladí anesteziologové.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer se okamžitě snažil situaci urovnat a nastínil, že by to bylo možné vyřešit třeba tak, že v Karviné-Ráji by vznikla malá ortopedie pro akutní zákroky a v Havířově by tým primáře Tomáše Knybla dělal plánované ortopedické operace, hlavně výměny kloubů.

Boj za zachování akreditace

Podle mínění primáře karvinského oddělení ARO Miroslava Zajíčka by to ale byl kočkopes.

Pochybnosti o tom, že by takový koncept fungoval, má i senátor Radek Sušil, chirurg nemocnice v Karviné-Ráji, který tam dříve působil ve funkci náměstka ředitele pro léčebnou péči.

„Aby nemocnice neztratila akreditaci pro vzdělávání mladých anesteziologů, musí mít určitý počet operací ve třech oborech. Pokud by se v Karviné-Ráji dělaly jen akutní ortopedické zákroky, nikdo tam nepůjde. A pokud nemocnice ztratí ortopedii i mladé anesteziology, poškodí ji to a stane se neatraktivní pro lékaře i pacienty. Je to další chybné rozhodnutí kraje,“ míní Sušil. Podle něj orlovští ortopedové kývli na lepší nabídku ředitele havířovské nemocnice.

Kraj souhlasil s odchodem orlovských ortopedů do Havířova poté, co hrozili výpovědí. Gebauer ve středu jednal s karvinskými zdravotníky, aby zjistil, jak zklidnit situaci. „Dohodli jsme se na příměří a dali si čas do pondělí. Měli by přijít s vlastními návrhy,“ řekl po jednání náměstek.

„Rýsuje se řešení, ale zatím o tom nemohu mluvit,“ potvrdil Tomala.