Krizi s ortopedií bude řešit nový ředitel nemocnice v Karviné-Ráji

Předešlého ředitele Jiřího Matěje odvolali radní v srpnu a na přechodnou dobu svěřili nemocnici vedoucímu krajského odboru zdravotnictví Pavlu Rydrychovi.

Ten poslední den ve funkci odvolal primáře ortopedie, jejíž stěhování přimělo karvinské lékaře k vyhlášení stávkové pohotovosti.

Ivo Žolnerčík působil třináct let jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro techniku a provoz. Skončil tam loni. Odvolal ho tehdejší ředitel nemocnice Evžen Machytka, který vydržel ve funkci jen necelý rok.



Do nemocnice v Karviné-Ráji přichází Žolnerčík ve vyhrocené situaci, kdy jsou tamní lékaři ve stávkové pohotovosti kvůli ortopedii a rozhodování o tom, zda se přestěhuje z Orlové do Karviné, či do Havířova.



„Situaci jsem dosud sledoval jen zpovzdálí, nyní je mým úkolem ji zklidnit,“ uvedl Žolnerčík. „Můj dojem je, že když Havířov nezíská ortopedii, nic se nestane. Ale když ji ztratí Karviná, bude problém,“ zmínil.

A dodal, že vše bude řešit ve shodě s vedením kraje, který je zřizovatelem zmíněných nemocnic.



Kraj před časem rozhodl, že v Orlové nezůstanou akutní lůžka. Celý ortopedický tým primáře Tomáše Knybla se původně rozhodl přejít do mateřské nemocnice v Karviné-Ráji. Prvním rizikovým pacientům tam začali orlovští lékaři měnit klouby už před třemi měsíci.

Ortopedický tým chce do Havířova kvůli lepším sálům

V minulých dnech ale nabrala situace nečekaný směr. Knybel se dohodl s novým ředitelem havířovské nemocnice Norbertem Schellongem, že celý jeho tým přejde raději tam.

„Slibovali, že v Karviné nám připraví podmínky a vybudují odpovídající operační sály. Teprve se ale jedná o penězích na studii proveditelnosti, což znamená, že nových sálů se dočkáme až za několik let. Jenže v takových podmínkách se nedá pracovat,“ vysvětlil primář Knybel náhlou změnu názoru.



Radní kraje žádosti ortopedů vyhověli poté, co dostali dopis s argumenty i pohrůžkou, že jinak by lékaři raději podali výpovědi.

„Uděláme vše pro to, aby se ortopedický tým přesunul do Havířova a mohl tam naplno fungovat od ledna. Žádosti jsme se vyhověli hlavně kvůli pacientům. Napjaté vztahy i nespokojenost mezi zdravotníky nepřispívají k pohodě nemocných, o jejichž zdraví nám jde především,“ uvedl minulý týden náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.



Knybel a Schellong dodali, že stěhování začíná hned a operace začnou v Havířově asi do dvou týdnů. Jenže vzápětí přišla reakce zdravotníků z Karviné-Ráje.

Tamní Lékařský odborový klub (LOK) vyhlásil stávkovou pohotovost a pohrozil, že jestli ortopedové nezůstanou v nemocnici, lékaři omezí přesčasy a někteří nemocnici opustí.



„Postup vedení kraje byl příliš rychlý a ohrozil karvinskou nemocnici. Pokud přijde o ortopedii, ztratí akreditaci pro vzdělávání mladých anesteziologů a ti budou muset odejít, což povede k rozpadu ARO,“ vysvětloval šéf LOK v Karviné-Ráji Lumír Tomala.

Primář ortopedie by odvolán, jeho tým zvažuje výpovědi

Radní kraje se tak ocitli v kleštích. Náměstek hejtmana Gebauer od té chvíle hledal řešení krizové situace a jednal o ní i na ministerstvu zdravotnictví. Jednou z variant podle něj totiž bylo například rozdělení ortopedie tak, že v Karviné-Ráji by se řešily akutní zákroky a v Havířově plánované výměny kloubů.



Dnes se ale situace opět změnila. Dočasný ředitel nemocnice Pavel Rydrych na poslední chvíli před předáním žezla svému nástupci odvolal Knybla z funkce primáře a jeho nástupce zvenčí pověřil, ať připraví stěhování celého oddělení do Karviné.

Ortopedové se ale bouří a zvažují, jak budou na situaci reagovat. „Od úterý nejsem primářem, ale podepsal jsem smlouvu, že zůstávám jako řadový lékař. Celý tým teď situaci řeší a je připravený podat výpovědi. Buď společně přejdeme do Havířova, nebo skončíme,“ nastínil Knybel.