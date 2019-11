Firmy cítí příchod krize, nošovická automobilka Hyundai omezila výrobu

Každé druhé pondělí až do konce letošního roku nepůjdou do práce zaměstnanci automobilky společnosti Hyundai v Nošovicích. Vyplývá to z rozpisu směn zveřejněného odboráři firmy. Oproti dřívějším rokům, kdy se o továrně často mluvilo spíše kvůli sporům o „povinné“ sobotní směny, je to velká změna.