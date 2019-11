Snažíme se lidi stmelovat, říká ředitelka dvakrát oceněné knihovny

Po velkolepě pojaté rekonstrukci historického domu na náměstí získala bílovecká knihovna reprezentativní prostor, takže i náhodný návštěvník se tam cítí příjemně. Moderní interiér je plný světla, všechna patra propojuje vzdušný centrální prostor, kterým z přízemí dohlédnete až k prosklenému střešnímu světlíku. Není divu, že se zde čtenářům líbí.

„Chceme, aby nás lidé brali nejen jako místo, kde je ticho a kde si mohou půjčit knihy, ale také jako místo, kde najde zábavu, poučení a pestrý program úplně každý,“ říká ředitelka knihovny Eva Ševčíková.

Je středa, kdy bývají knihovny zavřené, ale cestou k vám jsem si všiml, že v dětském oddělení je dnes překvapivě živo…

Využíváme i zavřené dny pro aktivity, na které by během otvírací doby nebyl čas. Zveme sem zejména žáky základních a středních škol, zrovna dnes tady probíhá pasování na čtenáře.

Všiml jsem si také, že dětem se to líbí a jsou nadšené. Máte tady na tuto práci nějakou šikovnou knihovnici?

Máme šikovné knihovníky i knihovnice, ale zrovna na tuto akci se domlouváme s místní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která pro ně má připravený program a na závěr je pasuje do čtenářských řad.

U vchodu jsem se díval na plakát s vaším měsíčním programem. Přišel mi na poměrně malou knihovnu bohatý. Myslíte, že tyto aktivity přispěly k vašim letošním dvěma oceněním?

Jsme knihovna, která se snaží být také komunitním centrem, chceme, aby nás lidé brali nejen jako místo, kde je ticho a kde si mohou půjčit knihy, ale také jako místo, kde najde zábavu, poučení a pestrý program úplně každý. Máme zastoupené veškeré věkové rozpětí.

Od jakého věku začínáte?

Kolegové chodí už i na vítání občánků, kam nosí jak dárky ve formě knížek, tak i poukaz do knihovny, kdy sem maminky mohou přijít s dětmi a půjčit si nějaká leporela. V mateřských školách máme knihovnické lekce, kterými pak provádíme děti i přes základní a střední školu. Věnujeme se i dospělým, pro které máme nachystané celé spektrum přednášek a besed, od těch cestopisných, které stále neztrácejí pro naše návštěvníky svůj šarm, až po různá aktuální témata, jako naposledy třeba bytí ve tmě.

Viděl jsem, že si zvete k besedám i různé spisovatele…

Máme samozřejmě témata z literárního světa, zveme sem spisovatele či básníky, včetně těch lokálních. Letošní novinkou, kdy knihovna slaví sto let, bylo 1+KK, knihovnické křesílko s hostem, kdy jsme si zvali významné osobnosti z Bílovecka, kdy mnozí naši návštěvníci ani netušili, jak slavní lidé tady žijí. Měli jsme tady volejbalistku Miladu Bergerovou nebo známého grafika Georgiho Stoikova.

A co senioři? Jak myslíte na ně?

Máme tady i centrum pro seniory, proto cíleně pracujeme i s nimi. Připravili jsme pro ně nejrůznější tréninky paměti, základy počítačové gramotnosti či přednášky, jak čelit nástrahám, které na jejich věkovou kategorii číhají.

Máte ovšem i nejrůznější komunitní aktivity...

Snažíme se hodně stmelovat nejen návštěvníky, ale i obyvatele města, aby vnímali knihovnu i město, ve kterém žijí, jako své. Proto chceme, abychom byli i místem vzájemného setkávání a sdílené radosti. Loni jsme se poprvé zapojili do projektu Sdílená snídaně a letos jsme na to úspěšně navázali. Snažíme se podporovat i současné trendy vycházející z ekologického myšlení, takže jsme zahájili výměnu oblečení Swap, což je podpora udržitelné módy. V dnešní době, kdy si neustále kupujeme nějaké oblečení, mohou lidé donést věci, které už nenosí a leží jim ve skříni, a nabídnout je nebo vyměnit za jiné. A co se nevymění, dáváme dále třeba charitám a podobně zaměřeným organizacím. To všechno jsou podle mne věci, které přispěly k našemu ocenění. I když víme, že nejsme sami, kdo dělá takové věci, komisi zřejmě oslovila energie, jakou tomu dáváme.

Myslíte, že vám pomáhají i krásně opravené prostory, které počítají i s místem právě pro různé přednášky a další aktivity?

Máme tady jeden společenský sál s kapacitou 54 míst, ale ty prostory jsou opravdu reprezentativní, knihovna je moderně pojatá, ten prostor je vzdušný, zřejmě se tady lidé dobře cítí. Takže prostory určitě dělají své.

O jaký druh aktivit je největší zájem?

Poměrně dobře se daří cestopisným a literárním aktivitám, tady má knihovna už historicky velmi dobrou návštěvnost, ale velice nás těší, že si k nám najdou cestu nejen naši uživatelé, ale i další návštěvníci. Třeba Férová snídaně je nejen o tom, že si přinesete vlastní snídani, ale i o tom, že si ji můžete sníst s někým známým. Poprvé jsme ji dělali na zámecké zahradě, kam jsme přinesli i deky, knihobudku a různé časopisy, takže to byl takový piknik v přírodě. Letos nám tolik počasí nevyšlo, proto jsme Férovou snídani udělali ve společenské místnosti, i tady se setkala s velkým povděkem a velkou návštěvností. Místní lidé už tentokrát akci předem vyhlíželi a čekali na ni. Zkombinovali jsme ji i s tím Swapem.

Kam chodíte na nápady? Viděl jsem v programu například vzájemnou výměnu pokojových rostlin...

To zrovna bude premiéra. Máme tady kolegyni, která přichází s těmito nápady, které dávají knihovně jiné kouzlo. Již dříve jsme tady měli semínkovnu, kde si lidé mohou vzít semínka různých rostlin, od bylinek, koření až po třeba dýně a rajčata. Když jim pak vyrostou, mohou zanést nová semínka zpátky do knihovny. Je to taková sdílená služba.

Hlavním cílem knihovny ale přece jen stále zůstává mít čtenáře a udržet si je. Jak je tomu u vás?

Myslím, že od doby, kdy jsme se před čtyřmi lety přestěhovali do těchto nových prostor, se nám daří čtenáře stále udržet. Hodně nám v tom pomáhá objem prostředků, které od města dostáváme na nákup nových knih. Kolegyně, která to má na starosti, byla předtím knihkupkyní, takže má velký přehled o současném trhu.

Čím lze dnes čtenáře nalákat?

Například tím, že kniha je přece jen dnes nákladná záležitost, a my máme novinky k dispozici, motivujeme lidi, aby k nám přišli. Stejně tak nabízíme i audioknihy, které jsou stále oblíbenější. Nabízíme k půjčení i čtečku, u které byl kdysi předpoklad, že vytlačí klasické knihy, ale my se setkáváme s praktickým opakem. Za ty čtyři roky, co tady elektronické čtečky máme, je jejich půjčovanost úplně zanedbatelná. Anebo půjčujeme i deskové hry. Své si u nás najde každý.

Při obhlídce knihovny mne překvapila pestrost nabídky, že nesázíte jen na knižní hity, jak to bývá u menších knihoven obvyklé...

Snažíme se sledovat, co lidé rádi čtou, zároveň chceme mít dostatečný fond naučné literatury. Reflektujeme například i to, že ve městě je gymnázium určitého zaměření. Například knihy, které se studentům nedaří získat v ostravských knihovnách, tak je najdou a mohou si je půjčit u nás.

Máte už nějaké plány do budoucna?

Ocenění je pro nás obrovský závazek. Chceme minimálně udržet laťku, kterou jsme si nastavili, a zároveň ji posunout dále. Kolegy práce baví a přicházejí sami s novými nápady. Máme projekty, které jsme chtěli uskutečnit už v minulosti, ale zatím na ně nebylo dost času, takže máme i trumfy v rukávu, které by se nám mohlo podařit zvládnout v příštím roce.