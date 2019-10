Archeologové bádají v centru Ostravy. Našli i hrací kostku ze zvířecí kosti

„Jedná se o dosud nejrozsáhlejší výzkum, který byl v kraji prováděný v historickém jádru města, a to s možností nahlédnutí do vývoje celého domovního bloku. Jistě nám to přinese nové informace, jak se střed Ostravy vyvíjel,“ řekl Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě.



Průzkum probíhá mezi ulicemi Velká, Muzejní a Pivovarská, kde se chystá projekt zvaný Nové Lauby. Místo dosavadního parkoviště tam vznikne soustava moderních bytových domů.

Lokalita je to z historického hlediska zajímavá. Než totiž byla v 19. století probouraná ulice 28. října, vedla hlavní cesta na centrální náměstí k tehdejší radnici zrovna tímto místem. Nechyběly ani proslulé lauby, tedy podloubí domů.

„U hlavní dopravní tepny tehdejšího města se koncentrovaly nejprestižnější městské usedlosti. Třeba na nároží ulic Muzejní a Velká stál svobodný šlechtický dům patřící na přelomu 16. a 17. století Sobkům z Kornic, což byl jeden z nejstarších slezských rodů,“ zdůraznil význam místa Zezula.

Další bonus pro archeology paradoxně znamená skutečnost, že význam místa ve druhé polovině 19. století rychle upadal a stalo se cílem lidové zábavy a neřestí v podobě mnoha pohostinství, kabaretů a nevěstinců.

„Díky tomu se tam dlouho zachovaly domy s renesančními a barokními jádry, protože se jich – například na rozdíl od domů na Masarykově náměstí – netýkala výrazná přestavba v 19. a 20. století,“ přiblížil Zezula.

Ačkoliv byly domy v 50. a 60. letech minulého století srovnány se zemí, sklepy komunisté nechali jenom zasypat. Archeologové a jejich pomocníci je teď odkrývají a nacházejí četné cennosti.

„Například pozůstatky kachlových kamen s heraldickými motivy, fragmenty keramiky, železné předměty, méně i sklo nebo artefakty z barevných kovů. Je znát, že v tomto místě v minulosti bydleli příslušníci elity tehdejšího města,“ shrnul Zezula dosavadní výsledky archeologického průzkumu.

Na průzkum naváže výstavba domů

Archeologové v lokalitě dále našli například hrací kostku ze 14. století vyrobenou ze zvířecí kosti nebo přeslen, jenž se využíval při spřádání příze.

„V rámci Ostravy jde o vynikající doklady úrovně řemesel na přelomu středověku a novověku,“ poznamenal Zezula. Brzy se vykopávky posunou směrem k Pivovarské ulici, kde odborníci předpokládají někdejší dvory, studny a další hospodářské zázemí domů.

Archeologický průzkum potrvá do druhé poloviny příštího roku. Část nejstarších sklepů zůstane zasypaná a uchovaná pro budoucnost, zbytek ale zmizí při výstavbě podzemních parkovišť.

„Spolupracujeme s Ostravským muzeem a po ukončení průzkumu a jeho základním vyhodnocení společně plánujeme prezentaci vývoje lokality i s nejdůležitějšími nálezy prostřednictvím velké výstavy,“ přislíbil ředitel.

Poté město v lokalitě plánuje pět na sebe navazujících domů, které dohromady vytvoří čtverec. Nabídnou 85 bytů, chybět nebude ani novodobé podloubí s kavárnami a obchody. V podzemí bude ve dvou patrech parkovat až 174 automobilů.

„Snažíme se centrum města vrátit lidem, tedy je nutné, aby v něm bydleli. A právě Nové Lauby jsou nyní největším takovým projektem,“ řekl už dříve ostravský primátor Tomáš Macura. Takzvanou dobrou adresou by se místo opětovně mělo stát na konci roku 2023.