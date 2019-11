V libereckém divadle se bude lépe dýchat, má nové topení a vzduchotechniku

Hlavní hvězdou sobotního koncertu Opera Gala bude Luděk Vele, emeritní sólista Národního divadla a rodák z Chotyně. Po boku Věry Poláchové, Lívie Obručník Vénosové a Sergeye Kostova vystoupí v divadle, kde strávil své první úspěšné roky.



Jaký je váš vztah k libereckému divadlu?

Kolo života se uzavírá. Je to už asi padesát let nazpátek, kdy mě vyhodili z gymplu a já šel dělat kulisáka do Liberce. To bylo v době, kdy tam zpívala taková jména jako Jan Malík, Marie Rathouská, Marie Bubeníčková či Arnošt Klíma. Režírovali Oldřich Mrňák nebo Rudolf Málek, dirigovali Rudolf Vašata, František Babický a Petr Doubravský, tatínek současného šéfa opery. A já tam stál s otevřenou pusou a záviděl jim.





Po konzervatoři jste získal angažmá právě v Liberci, že?

Byl jsem tam asi osm let a odtud pak pokračoval do Prahy. Teď se mi ozval šéf liberecké opery Martin Doubravský, jestli bych si někdy něco nechtěl zazpívat. A ta chvíle nastala teď.



Co zazpíváte?

Diváci uslyší árii Leporella, což byla jedna z mých stěžejních rolí v tomto divadle. Další bude purkrabí Filip z opery Jakobín, tu jsem původně nastudoval pro liberecké divadlo. Třetí pak bude Prodaná nevěsta, jedna z mých nejmilovanějších oper.