Vlaky z Česka do Saska se dál plouží přes Polsko, politikům došla trpělivost

Všechny vlaky se na nádraží sjedou ve stejný čas a cestující bez zbytečného čekání přestoupí tam, kam potřebuje. Vlaky se pak zase rozjedou svými směry.

Takhle idylicky by měl fungovat provoz na nádraží v saské Žitavě. Jenže zatím jde o plány jen na papíře. Všechno maří stav tratě mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou, která vede přes Polsko.

„Projekt takzvaného nulového uzlu v Žitavě je výborná věc. Vázne to ale pořád na snížené rychlosti vlaků mezi Hrádkem a Žitavou. Kvůli tomu přijíždí vlaky od Hrádku do Žitavy tak, že cestující, kteří chtějí pokračovat dál na Görlitz, musí čekat na další spoj třeba tři čtvrtě hodiny. Nedaří se dodržet pravidelný hodinový takt,“ vysvětluje Michal Barták ze společnosti Trilex, která vypravuje vlaky mezi Libercem a Žitavou.

Vlak musí v Polsku výrazně zpomalit

Necelé tři kilometry kolejí přes polské území dělají paseku už roky. Mezi Hrádkem a Žitavou se vlak kodrcá maximální rychlostí 40 kilometrů v hodině, často ale jede ještě pomaleji. Mezi Libercem a Hrádkem přitom vlaky běžně jezdí devadesátkou. Brzdění před Polskem už je tak skoro turistickou atrakcí. Stav kolejových svršků je tam takový, že rychlejší pohyb by mohl znamenat katastrofu.

„Je to tam pořád stejně hrozné. Sice před čtyřmi lety Poláci provedli jakousi opravu, ale ve skutečnosti se toho moc nezměnilo. Pořád nad námi visí hrozba, že tam vlak může kvůli špatnému stavu tratě vykolejit,“ upozorňuje Barták.

V sobotu po poledni tak politici z Libereckého kraje, vedení měst Zgorzelec, Görlitz, Bogatyně, Žitava a Hrádek nad Nisou podepsali společnou výzvu adresovanou vládám všech tří zemí. Tedy Česka, Polska i Německa, aby se s problematickou tratí už konečně začalo něco dělat.

„Tohoto vlakového spojení využívá denně kolem tisícovky cestujících, jde o jedno z nejvyužívanějších přeshraničních spojení v Česku. Trasa je navíc důležitá v rámci Euroregionu Nisa. Propojuje Liberecký kraj i polské Krkonoše s německými Drážďany. Patnáct let od vstupu do Evropské unie upozorňujeme na to, že koleje přes polské území jsou v tristním stavu. Hrozí kvůli tomu uzavření tratě a stejně se pořád nic neděje,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Kdyby ta trať byla v Německu, tak by v takovém stavu v jakém je, musela být už dávno zavřená,“ uvedl Christopher Mehnert ze saského dopravního svazu ZVON. Češi spolu s Němci už proto několikrát Polsku nabídli, že si úsek se shnilými pražci převezmou a opraví za své, když se k tomu polské dráhy nemají. „Problém je ale v tom, že nemůžeme investovat v zahraničí bez uzavřené prezidentské smlouvy,“ uvedl Radek Čech ze Správy železniční dopravní cesty.

Pomoci může nová stanice

Společná výzva českých, saských a polských představitelů měst a krajů tak chce zatlačit na nejvyšší špičky. Slibů už prý bylo dost. Jednou z možností jak Polsko přimět, aby tříkilometrový úsek v příhraničí vzalo na vědomí, je zřízení zastávky v polském Porajówě. Dnes totiž vlak do Žitavy přes polské území jen projíždí, ale nestaví tam. I proto je pro Poláky tato trať naprosto nezajímavá.

„Nejhorší na tom je, že za průjezd vlaků po cizím státním území platíme nemalé peníze. Když to sečtu za všechny roky, tak ta částka už dávno převyšuje to, co je potřeba na opravu,“ dodal Půta. Za jeden vlak se platí Polsku zhruba 4 eura. V pracovní dny projede mezi Hrádkem a Žitavou dohromady 38 vlaků, o víkendu 36. Za rok tak Polsku trať vydělá přibližně 1,5 milionů korun.

Přes Polsko vede ani ne tříkilometrový úsek tratě