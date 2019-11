Lípy ohrožovaly návštěvníky baziliky, dřevorubci stoleté stromy pokáceli

„Jiná možnost nebyla. Narušené stromy mohly způsobit neštěstí. Neseme za to zodpovědnost. Místo starých stromů se vysází nové,“ řekl starosta Jaroslav Demčák.

Přesto na sociálních sítích vyvolává odstranění 47 stromů rozporuplné reakce. Některým lidem vadí, proč nemohly před kostelem zůstat aspoň ty stromy, které jsou na tom zdravotně dobře.

Podle zahradního architekta Ivana Marka se ale na lípy před bazilikou musí pohlížet jako na součást kulturní památky.

„V tomto případě jde o součást architektury, má to ucelenou koncepci. Nestejnověké stromy by tu působily divně,“ řekl.

Současné lípy by měly nahradit už vzrostlé, čtyři metry vysoké lípy srdčité. Takhle vysoké mají být proto, aby se pohled na kostel co nejvíc blížil tomu současnému. Ani to však neušlo kritice.

„Vysazovat takhle velké stromy je problematické. Kolik z nich to přežije? Navíc to je hodně drahé. Lepší by byly menší stromky, ty se i lépe uchytí,“ řekl při veřejné debatě, která se konala před dvěma měsíci, jeden z místních.