Zámeckému dvoru v Zákupech hrozí zkáza, sto milionů na záchranu je málo

V soutěži o zakázku sice památkáři dostali dvě nabídky, obě jsou ale vysoko nad stanoveným finančním „stropem“. Ten byl 106 milionů korun bez daně. Soutěž se bude muset zřejmě zrušit.

„Teď jsme otvírali obálky a ceny obou firem přihlášených do výběrového řízení jsou vyšší. Cena byla nepřekročitelná. Výběrové řízení se asi bude muset zrušit. V tuto chvíli nevím, jestli se podaří finance dokrýt. Vypsáním nové soutěže se nicméně celý proces protáhne,“ řekl ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Opravou nyní měla projít stavebně nejcennější a zároveň nejohroženější část hospodářského dvora. Jižní část, jež bývala konírnou pro až šedesát koní. Ostatní části by už procházely rekonstrukcí po etapách.

„Bohužel, zhoršení stavu pozorujeme po každé zimě nebo vichřici. Pojišťovna nám další škody neproplatí. Proplácí jen to, co je řádně opravené. Nedostaneme tam už ani řemeslníky. Jsme vlastně v kleštích,“ upozornil kastelán státního zámku Zákupy Petr Weiss.

Kvůli dotaci musí stavba začít nejpozději na jaře

Ceny, jaké firmy nabízely, zatím ředitel Kadlec odtajnit nemůže, protože výběrové řízení ještě probíhá. Řešení se památkáři snaží najít. „Budeme samozřejmě dělat vše pro to, aby se to podařilo,“ doplnil Miloš Kadlec.

Kvůli dotaci musí stavba začít nejpozději na jaře příštího roku. Jinak hrozí, že o dotační peníze památkáři přijdou. Dokončení rekonstrukce jižního křídla areálu byla v plánu do poloviny roku 2021.

Projekt podle ředitele Kadlece vznikal před třemi lety. Od té doby ale ceny stavebních prací narostly. „I když jsme ceny přepočítávali, v průměru teď čtvrtletně stoupají o pět procent,“ řekl Kadlec.

Za 106 milionů korun měli nyní opravit pouze jižní část hospodářského dvora. Památkáři na její záchranu získali evropskou dotaci, přes 95 milionů korun. Oprava celé stavby se v dnešních cenách šplhá ke zhruba 700 milionům korun. Ve velmi špatném stavu je severní část památky. Té hrozí dokonce zřícení.



Hospodářský dvůr s parametry zámku ze druhé poloviny 17. století navrhli jedni z nejvýznamnějších barokních stavitelů Giulio Broggio a Giovanni Domenico Orsi. Jižní křídlo je z architektonického pohledu nejčistší.

Pokud se podaří opravu dokončit, v konírně vzniknou dvě výstavní expozice. Jedna věnovaná cestování v době Habsburků, pro něž byly Zákupy letní rezidencí. Druhá expozice se zaměří na zaniklé české zámky. V jižním křídle nad konírnou je devatenáct pokojů.

„Co místnost, to předměty ze zaniklých zámků, které neměly to štěstí, protože nebyly po čtyřicátém pátém roce zpřístupněny a sloužily jiným účelům nebo dnes už ani nestojí. Například Mimoň nebo Svojkov. Expozice by přesahovala i do východočeského regionu,“ dodal kastelán Weiss.