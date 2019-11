Hradci se nedaří velké stavby. Prověří projekt stadionu, lávky i školy

Když si vloni v listopadu hradecký primátor a jeho náměstci přebírali klíče od kanceláří a seznamovali se s radnicí, věřili, že kauza rozestavěné základní umělecké školy Střezina bude ojedinělým případem investičního zmaru.



Ještě než trojkoalice zformulovala programové prohlášení, sesypal se další projekt: zastupitelstvo kvůli skluzu a ztrátě šance na dotace raději samo zastavilo téměř čtvrtmiliardovou proměnu škol v Lipkách na přírodovědné centrum.

Vedení města napnulo pozornost ke dvěma již rozjetým soutěžím. Jenže dopadly, jak jen nejhůř mohly. Hradec zrušil tendr na fotbalový stadion, protože jediný zájemce o 200 milionů korun překročil strop.

Velmi podobně přednedávnem skončila i soutěž na lávku přes Labe. Jediná nabídka hned trojnásobně přesáhla předpoklad města: zatímco Hradec počítal s cenou kolem 48 milionů korun bez DPH, dostal nabídku na 142 milionů a celkem logicky odmítl.

Lépe by sice mohl skončit tendr na inteligentní dopravní systém, když rada města za 229 milionů korun schválila vítěze, ale zatím to není nic platné, neboť podpisu smlouvy brání námitky dvou firem na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



Přestože existuje projekt i dokumentace pro územní řízení, tvrdě spí plán na zhruba 200milionovou renovaci severních hradeb. U ledu je i proměna Velkého náměstí a stále v nedohlednu se nachází i zásadní rekonstrukce Benešovy třídy.

Je složité nabrat nové a lepší úředníky zaměřené na investice

Přestože od voleb uplynul už celý rok, o zmíněných projektech většina z vedení města tvrdí, že jde o kostlivce po bývalém osazenstvu. Je zřejmé, že na magistrátu leccos skřípe. Ostatně slova dvou náměstků mohou svědčit například o personálních potížích.

„Musíme se spolehnout na lidi, které máme, protože sehnat na trhu úředníky, kteří by byli lepší, není snadné. Předpokládám, že odborníky máme, ale je třeba je korigovat,“ říká náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).

Problémy přiznává rovněž náměstek pro oblast sociálních věcí a školství Martin Hanousek (Změna a Zelení): „Narážíme na kapacity, které jsou na investičním odboru. Stále máme problémy přijmout nové zaměstnance. Jsou vypisována řízení na investiční techniky a podařilo se vybrat nového vedoucího odboru, ale techniky ne.“

Úředníci spolu nekomunikují, namítají Piráti

Určitý komunikační šum na magistrátu zmiňují i Piráti. Když pirátský tým před rokem vyjednával o možné koalici, údajně kladl podmínku organizačních a personálních změn, na stole byl i návrh nastavit kompetence a odpovědnost.



„ODS to tehdy rázně odmítla, protože by to znamenalo oslabení jejího vlivu. Přitom celá řada chyb vznikla chybným manažerským řízením. Úředníci napříč odbory spolu skoro nekomunikují. Řada úkonů se dělá opakovaně nebo na sebe nenavazují a někdy jdou přímo proti sobě, což zákonitě způsobuje problémy,“ konstatuje opoziční zastupitel Aleš Dohnal.

Podle něj je další chybou, že investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) musí řešit jen velmi těžko zvládnutelnou nálož práce: „Na pana náměstka Bláhu byla naložena tak široká agenda, že ji bez problémů není možné v lidských silách zvládat. Ve stotisícovém městě se nelze naplno věnovat dopravě, investicím, odpadovému hospodářství a třeba také územnímu plánování.“

Pardubice jsou na tom podobně, odkazuje náměstek

Podle Bláhy by bylo příliš snadné házet veškerou vinu na někdejší vedení města. Sám míní, že chybu nenese ani to současné. Spíš okolnosti:

„Projektům nepřejí podmínky. Ekonomická úroveň je vysoká, ceny rovněž, kapacita stavebních firem je z velké části vyčerpána. Podívejte se na Pardubice, které jsou na tom s investičními projekty v zásadě stejně.“

„Některé projekty se připravovaly tři, čtyři, ale i sedm let a vy po roce zjišťujete, že projekty mají i dost zásadní a rozsáhlé vady, které jsou například v případě Střeziny až do nebe volající. Když dostanete do ruky full house, pravděpodobně snadno vyhrajete. Ale představte si, že dostanete nějaké plívy a navíc se snažíte hrát ve vší počestnosti,“ tvrdí náměstek Bláha.

Neúspěšné projekty je potřeba zkontrolovat zpětně

Město se v oblasti investic hodlá vydat dvěma směry. Údajně vzniká skupina, která by oznámkovala a vybrala projekty, které jsou pro Hradec skutečně nezbytné. Druhý směr by mohl mít nepříjemné důsledky například pro projektanty. Radnice chce podrobit důsledné kontrole některé neúspěšné investiční akce, nejčastěji se hovoří o stavbě fotbalového stadionu a lávce přes Labe u Aldisu.

Obě akce to dotáhly až do třetího tendru a obě narazily na neúnosnou finanční náročnost. Stadion by namísto 740 milionů s DPH (strop města) měl stát 936 milionů, nabídka na vybudování lávky dokonce maximum Hradce přesáhla trojnásobně.

„Snažíme se v koalici vytvořit investiční skupinu, abychom si dali dohromady všechny projekty a vybrali ty, které jsou důležité. To tu v minulosti chybělo a projekty se generovaly dost náhodně. Už nyní víme, že některé akce jsou nerealizovatelné nebo že k nim budeme muset přistupovat racionálněji,“ upozorňuje Hanousek.

Mezi nerealizovatelné v této podobě patří rekonstrukce severních teras, racionálnější přístup - tedy postupné práce - chce Hradec zvolit u oprav Velkého náměstí.

Zatím sice není zřejmé, jakým způsobem by město mohlo kontrolovat opodstatněnost finančních nákladů, vznik této skupiny však podporuje i někdejší primátor Zdeněk Fink (HDK): „Já bych byl pro už jen z toho důvodu, že jsem u toho byl. Aby si někdo nemyslel, že se chci vymanit z nějaké odpovědnosti.“

Prošetření podporuje i současný investiční náměstek Bláha: „Sice nám to ubere určitou pracovní kapacitu, ale bude to nutné. K posouzení, proč ty věci dopadly zrovna takto, dojde zejména u stadionu, u lávky a u Střeziny.“

Projekty mohly být podhodnocené, říká ekonomka

Podle Evy Hamplové z Katedry ekonomie Univerzity Hradec Králové je docela pravděpodobné, že akce stadion i lávka byly od počátku podhodnocené.

„Každé řízení projektu má své fáze a dozajista finanční plán. Ve finančním plánování se mimo jiné posuzuje feasibility, tedy proveditelnost. Odhad financí potřebných k určité investici patří k zásadním. Kdo je zodpovědný za odhad hodnoty vstupní investice, když se poté ukáže, že vzniká významný rozdíl u případného dodavatele?“ táže se ekonomka.

„Pokud je investice podhodnocena na samém začátku, nemůže si město stanovit strop a čekat, že to bude pro někoho zajímavá zakázka. Nelze očekávat, že to bude dodavatel dotovat ze svého. Dodavatel musí tedy odkrýt svou kalkulaci a zadavatel musí ekonomicky zhodnotit jeho požadavky, samozřejmě s akceptací obvyklého zisku,“ vysvětluje Hamplová.

Nemusí být všude luxusní materiály nebo avantgardní řešení

Kontrolní skupina se nejspíš zaměří i na některé zdánlivě nepodstatné záležitosti. V případě stadionu by to mohly být zbytnělé VIP prostory nad rámec požadavků Evropské fotbalové asociace (UEFA), případně příliš velkorysé prostory pro vedení klubu, lávka zase poutá pozornost svou složitou konstrukcí.

„Tento projekt od začátku považuji za avantgardní, příliš unikátní, obtížně realizovatelný i udržovatelný. Utvrzují mne v tom i reakce případných dodavatelů,“ konstatuje náměstek Jiří Bláha.

„Tento trend jsem si poprvé uvědomila u kruhové křižovatky Koruna, kde se původní cena navyšovala několikrát. Cestou nejvyššího luxusu jít nemůžeme. Musíme o tom přesvědčit naše úředníky, již jsem mluvila s odborem hlavního architekta i investic o tom, že vysoutěžené zadání musí být jednoznačné a účelné. Nemůžeme mít všude italskou dlažbu a nejdražší technologie, které existují,“ poukazuje Pourová.

Radní chtějí uspořit. Opozici vadí, že na obzoru není nic nového

Podle ní je nutné hledat úspory. Město začalo u kulturních akcí, kterým pro příští rok přiškrtilo dotace, údajně bude pokračovat. A třeba i u sportu.

„Fotbalový klub je náš celý a hokejový z poloviny. Tyto společnosti musí být efektivní a fotbalový klub již dostal nějaké pokyny. Musí hledat úspory a samozřejmě diskutujeme o tom, že bychom mu sehnali partnera, který by nám pomohl nést břímě. Náklady na fotbal jsou podle mého názoru neúměrné,“ dodává Pourová.

Podle Dohnala největším problémem hradecké trojkoalice jsou vize: „Bývalá koalice si vysnila nesmyslné a drahé investice zejména z evropských dotací. Ta současná takřka žádné vize nemá. Teď už se pomalu dostáváme do doby, kdy začínáme připravovat projekty pro své nástupce, a to je jedna velká nula.“

„Neřeší se katastrofální stav městských tříd nebo chybějící parkovací domy na sídlištích. Vlastně za celý rok jsme neotevřeli témata, která Hradečáky pálí nejvíce. Místo toho se stále dokola řeší problémy ještě minulé koalice bez ambice v nich cokoliv zásadního měnit,“ poznamenává Dohnal.