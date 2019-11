Trenéra z Trutnovska viní z pohlavního zneužití nezletilých v kroužku

Mladý trenér z Trutnovska čelí obvinění, že v zájmovém kroužku sexuálně zneužíval své svěřence. Kriminalisté vyšetřují případ již od února. Informovali o něm až nyní poté, co ho předali okresnímu soudu. Dvacetiletému muži hrozí vězení od 2 do 10 let.