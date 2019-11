Mustang jel před nehodou u Špindlu velmi rychle, policie stíhá řidiče

„Na základě předběžných zjištění znalce bylo prokázáno, že rychlost vozu Ford Mustang přesahovala výrazně nejvyšší povolený limit,“ uvedla krajská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Podle znalce byla obě vozidla v dobrém technickém stavu a neměla žádné závady, které by mohly mít vliv na vznik dopravní nehody.

„Jedinou a výhradní příčinou nehody byl způsob jízdy řidiče automobilu Ford Mustang, který kvůli vysoké rychlosti vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem Škoda Rapid,“ citovala ze znaleckého posudku Prachařová.

Policie nehodu nadále vyšetřuje. Důležité bude, jak vyšetřovatelé a státní zástupce vyhodnotí okolnosti nehody.

Pokud usoudí, že řidič hrubě porušil dopravní předpisy, hrozilo by mu u soudu dva až osm let vězení.

Ford Mustang patří východočeskému dealerovi fordů společnosti Auto IN, která ho zapůjčila třicetiletému Vojtěchu Ch., jenž se v minulosti účastnil několika amatérských závodů. Ten v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že měl za to, že jede bezpečně.



„Neumím si vysvětlit, co se stalo. Až do osudového střetu jsem měl vozidlo pod kontrolou. Chyba musela nastat až v posledním okamžiku, než se vozidla střetla. Upřímně lituji toho, co jsem způsobil,“ řekl řidič.



Nehoda se stala v sobotu 21. září. Muž jel ve směru od Vrchlabí na Špindlerův Mlýn ve Fordu Mustang společně s dvanáctiletým dítětem. Šlo o syna řidiče z dalšího mustangu, který jel po stejné trase.

Podle stop z místa při projíždění pravotočivou zatáčkou řidič přejel do protisměru. Tam se čelně srazil se Škodou Rapid, v níž cestovali směrem na Vrchlabí 49letý řidič - brigádní generál vojenské tajné služby Milan Jakubů - a jeho 47letá spolujezdkyně. Řidič škody střet nepřežil, ženu přepravil vrtulník do hradecké fakultní nemocnice.

Svědci nehody poukázali na riskantní jízdu sportovních aut s rychlostí kolem 150 kilometrů v hodině, vozy se navíc prý předjížděly v zatáčkách. Řidič i s dítětem vyvázli z nehody s lehkým zraněním a skončili v nemocnici ve Vrchlabí.

Za dvojicí vozů jelo ještě další sportovní auto, jehož posádka později pomáhala na místě nehody. Auta se předtím účastnila srazu mustangů ve Špindlerově Mlýně.