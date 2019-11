Kvůli dvoukolejce u Hradce padnou tisíce stromů, alej místní nezachránili

Klíčový železniční projekt má už sice souhlasné stanovisko EIA, i tak jsou kolem něj spory. Názorně to ukázalo úterní jednání mezi zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), města, spolku Kaštanka a obyvatel Pražského Předměstí.

Jedním z hlavních bodů měl být návrh, který by mohl zachránit kaštanovou alej v Opatovické ulici. Posunutí kolejí maximálně o několik metrů by si vyžádalo získat pozemky soukromých majitelů.

„Případ dvoukolejka“ se právě tím začíná velmi nápadně podobat kauze, ve které v hlavní roli nikoli vlastní vinou vystupovala Ludmila Havránková, respektive její pozemky, jež skoro 20 let bránily dostavbě dálnice D11.

Vlastníci dotčených pozemků na hradeckém předměstí si nyní stěžují velmi podobně jako svého času plačická statkářka. Vadí jim hlavně přístup státní organizace a spousta nejasností. Majitelé pouze dostali dopis, zda souhlasí s prodejem, nedozvěděli se však, o jaký kus své půdy by přišli ani za jakou cenu.



„Chápu, že státní organizace, kterou SŽDC je, má trochu sešněrovaná pravidla pro zadávání nebo projednávání zakázek, ale myslím si, že by se mělo jednat s každým majitelem pozemku zvlášť. Vlastníkům se nelze divit, že forma, kterou SŽDC zvolila, se jim nelíbí. Myslím si, že to nebylo dobře připravené,“ říká Jiří Langer (ANO), hradecký zastupitel určený pro územní plán.

„Atmosféra jednání se mi nelíbila, chvílemi to bylo napjaté, obě strany se vzájemně osočovaly, viděl jsem i pošklebování úředníků SŽDC a naopak neviděl velkou vstřícnost ze stejné strany. Mají svoje několik let staré řešení, tím novým se nemusí zabývat, a tak není potřeba vykupovat pozemky. Je to škoda, protože to vypadá na tahanici na další roky. Přijde mi, že v tuto chvíli už je to neřešitelný problém,“ navazuje hradecký radní Adam Záruba (Změna a Zelení).

S tímto výkladem souhlasí i jeden ze spoluzakladatelů spolku Kaštanka Ondřej Samek. „Z mého pohledu bylo celé jednání úplně k ničemu. Jednání vyznělo účelově - majitelé pozemků měli být přesvědčeni k vyjádření nesouhlasu s jejich prodejem tak, aby mohla být provedena původně navržená varianta,“ řekl.

Někteří majitelé půdu prodat odmítají

Majitelé dotčených pozemků, kteří na jednání dorazili, navíc od jednoho z hostů slyšeli vyhrůžku „buď budete souhlasit, nebo vás vyvlastníme“ a až při debatě se dozvídali, o jaký díl půdy by přišli.

Někteří z nich již od počátku prodej ostře odmítají. Přestože jejich nesouhlas může s největší pravděpodobností znamenat kácení mohutných kaštanů, Samek s postojem majitelů souhlasí.

Od spolku Kaštanka si přitom SŽDC slibovala roli prostředníka, který by mohl prodej předjednat.

„Jenže my nemáme žádné prostředky, jak cokoli vlastníkům něco nabídnout, můžeme je pouze přemlouvat. Když po vás někdo chce jen souhlas a neřekne, kolik by mohl dostat, ani o kolik metrů přijde, asi jen těžko prodáte,“ upozorňuje Samek.

Dvoukolejka má souhlas EIA, ale sporným bodem jsou kaštany

Z pachutě úterního jednání v podstatě vyplývá, že pokud nedojde k překvapivému zvratu, osud kaštanové aleje je zpečetěn. Ostatně zmiňuje to i souhlasné stanovisko EIA.

„Negativním vlivem záměru je nutnost kácení mimolesní zeleně. Vykáceno bude 3 805 kusů stromů (včetně jedné řady kaštanů v aleji Kaštanka v ulici Opatovická) a keře na ploše 24 550 metrů čtverečných,“ stojí ve stanovisku ministerstva životního prostředí.

„Požadavek spolku Kaštanka na zachování celistvosti aleje v Opatovické ulici a alternativní vedení dvoukolejné trati je sporným bodem,“ potvrzuje i mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Souhlas EIA s dvoukolejkou mezi Hradcem Králové a Opatovicemi například řeší monitorování hladiny podzemních vod, realizaci protihlukových stěn i náhradní výsadbu. Spolek Kaštanka se proti stanovisku zřejmě odvolá.

„Nejdřív musíme zjistit, jestli vůbec tu možnost máme,“ konstatuje Ondřej Samek.

„Nebylo zpracováno jakékoli variantní řešení, které by vedlo k zachování aleje. Jsou tam také závažné problémy s hlukovou studií a naším požadavkem na adekvátní odhlučnění, připomínky občanů, kteří chtějí průchod přes trať mezi ulicemi Družstevní a Janáčkovou. Problém máme i s podjezdem v Kuklenské ulici, protože se domníváme, že strhne spodní vodu, která poté zmizí ve studnách. Podjezd navíc do klidné části města přivede rozsáhlou dopravu,“ vypočítává důvody k odvolání další z členů spolku Bohdan Samek.

Modernizace nádraží si vyžádá náklady kolem 2,5 miliardy

Na jednání nezazněl termín, kdy by stavba druhé koleje mohla začít. První etapa - tedy modernizace hradeckého nádraží - již naopak poměrně přesné lhůty zná. SŽDC předpokládá, že proměna stanice asi za 2,5 miliardy korun začne v lednu 2022 a skončí v červnu 2024.

„Je navržena kompletní rekonstrukce technologických zařízení, železničního svršku a spodku, včetně odvodnění. Bude vybudováno nové ostrovní nástupiště číslo čtyři, rekonstruováno stávající nástupiště 1a a upraveno vnější nástupiště číslo jedna. Stávající ostrovní nástupiště dva a tři budou upravena včetně zastřešení,“ říká Friebová, podle které se budova zvenku nezmění, s úpravami interiéru se počítá pouze v severozápadní části.

Na diskusi, kde se poněkud rozpačitě otevřelo téma možného posunu kolejí, byla zmíněna i modernizace nádraží. Bohužel však nevyplynulo, jak moc jsou obě akce provázané. SŽDC patrně bude chtít co nejdříve vědět, zda má preferovat variantu, při které se obětuje polovina aleje, anebo verzi s výkupy pozemků a stěhování kolejí.

„Existovala domluva, že se nebude spojovat první etapa s druhou. Ale projektant řekl, že potřebují vědět, kterou variantou se vydat, aby vůbec mohli začít dělat první etapu. Mám nepříjemný pocit, že se všechno vrátilo na začátek,“ míní Langer.

„Když jsme začínali, nemysleli jsme si, že je to iniciativa na tři roky. Teď to vypadá na další dva tři roky,“ uzavírá Ondřej Samek.