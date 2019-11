Nová aplikace silničářů řidičům ukáže, kdy po cestě projel pluh

Aplikace už je dostupná na webu Údržby silnic Karlovarského kraje (ÚSKK).

„Samozřejmě chceme, aby silnice byly co nejvíce průjezdné, jako každý rok. V tom letošním budeme spouštět aplikaci, aby občané věděli, kde a v jakém časovém úseku auto údržby projelo. Bude se to týkat silnic druhých a třetích tříd, tedy těch úseků, které spravuje Karlovarský kraj,“ uvedl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Zároveň zmínil, že zástupci kraje a silničářů aplikaci testovali už během minulé zimy, a to v uzavřeném režimu.



„Aplikace ukazuje silniční síť. Vidět jsou tam i silnice první třídy, nicméně ty má ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Pomocí barevných čar lze v aplikaci určit, kdy naposledy ve kterém úseku byl pluh, fréza nebo auto údržby,“ přiblížil náměstek. Řekl také, že by do budoucna byl rád, pokud by podobná aplikace fungovala i v případě autobusů.

Data na server ÚSKK zprostředkoval dodavatel, s nímž krajští silničáři už nějakou dobu spolupracují v oblasti GPS. Zajišťuje jim jejich servis, tedy montáž, opravy a zároveň tuto novou službu.

„Nejsme první, kdo takovou aplikaci využívá. Dělá to i krajská údržba ve středních Čechách a potom také akciová společnost v Hradci Králové, která je naším ekvivalentem,“ řekl člen představenstva ÚSKK Pavel Raška. Právě u hradeckých kolegů se karlovarští silničáři inspirovali.

Kde najít aplikace Údržba silnic:

ts.uskk.cz:89/roadmap

ts.uskk.cz:89/roadmap Údržba běžkařských stop:

gis.kr-karlovarsky.cz/klm

„Funguje to tak, že každé vozidlo je vybavené GPS a jeho jízda se vykresluje v této aplikaci právě na základě GPS přenosu,“ popsal Pavel Raška. Aplikaci vidí jako dobrou pomůcku během zimy.

„Je třeba ale říct i to, že klimatické podmínky se mohou zejména v horách poměrně rychle měnit a úplně stoprocentní záruku vám to nedá,“ upozornil.

V případě některých horských úseků se totiž může stát, že ačkoli je vozidlo údržby ošetří, vítr je třeba během hodiny zase zavane sněhem. Proto je podle Pavla Rašky lepší v takových případech kontaktovat dispečink silničářů. Fungování nové aplikace si chtějí vyhodnocovat, aby věděli, kolik lidí tuto službu v zimě využije.

Kraj už jednu podobnou webovou aplikaci má. Již několik let ukazuje běžkařům, které úseky a kdy upravila rolba. Zájemcům přitom neřekne jen to, jak jsou na tom stopy v Krušných horách, ale také třeba ve Slavkovském lese či na Ašsku. Součástí aplikace je třeba také měření trasy, díky kterému si může člověk snadno spočítat, kolik kilometrů na lyžích ujel.

O údržbu stop v západním Krušnohoří se stará společnost První Krušnohorská, která už je na zimu připravená. „Po dvou letech od pořízení sněžné rolby na Novohamersko se radujeme z dalšího přírůstku do krušnohorského strojového parku,“ oznámili běžkařům zástupci První Krušnohorské.

Tři roky starý stroj bude sloužit zejména k posílení úpravy magistrály mezi Hřebečnou, Perninkem a Jelením. Doposud tato místa udržovaly stárnoucí rolby z Perninku, Božího Daru a extrémně vytížená rolba z Jelení.