Platy dál od Brna může zvýšit nový investor, Znojmo ho láká na pozemky

Mzdy na jižní Moravě Nejvyšší mzdy v Jihomoravském kraji dosahují až 220 tisíc měsíčně (ředitel výrobního závodu nebo ředitel IT), nejméně pak berou operátoři výroby, lakýrníci či prodavačky.

Zatímco pro jiné regiony jsou ve srovnání s Prahou charakteristické výrazné mzdové rozdíly, Brno hlavní město u většiny pozic dohání . Vždy se přitom uvádí měsíční hrubá mzda včetně bonusů a variabilních složek.

V IT sektoru si na jihu Moravy nejvíce vydělají ředitelé IT (100–180 tisíc měsíčně) a ředitelé softwarového vývoje (100–130 tisíc), nejméně specialisté technické podpory 1. stupně (30–40 tisíc).

V oblasti výroby jsou nejlépe placeni vedoucí závodu (100–180 tisíc) a techničtí ředitelé (80–120 tisíc), naopak nejméně výrobní dělníci (18–28 tisíc) a lakýrníci (22–30 tisíc).

V logistice bere nejvíce ředitel logistiky a nákupu (80–130 tisíc), na 100 tisíc dosáhne i manažer nákupu či manažer logistiky. Nejméně si v tomto oboru vydělá skladník (25–32 tisíc) a řidič VZV (25–35 tisíc).

Ve finančních službách mají nejvyšší mzdy finanční ředitelé (100–200 tisíc), nejnižší pak mzdoví účetní (26–40 tisíc).

V obchodě berou nejvíce výkonní ředitelé (100–220 tisíc), obchodní ředitelé (80–150 tisíc), naopak nejméně prodavači (18–25 tisíc).

V administrativě mají nejvyšší výdělky HR ředitelé (90–160 tisíc), HR manažeři (65–120 tisíc), advokáti (60–95 tisíc) a podnikoví právníci (40–70 tisíc), nejnižší naopak recepční bez praxe (20–28 tisíc).

V jihomoravském zdravotnictví a farmacii má ze sledovaných pozic nejvyšší mzdu manažer klinických studií (70–140 tisíc), nejméně si vydělá zdravotní sestra (25–35 tisíc).