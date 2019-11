Řidiče v Brně čekají další komplikace. Zlepšit koordinaci se nepodařilo

Naplnění slibu vedení města o lepším plánování uzavírek se řidiči jen tak nedočkají. A už vůbec ne v příštím roce. Už tento víkend se musejí připravit na komplikace v Jihlavské ulici, která je výpadovkou na dálnici D1.

V křižovatce s ulicí Netroufalky se budou překládat sítě kvůli prodloužení tramvajové tratě do bohunického kampusu a provoz bude zúžen do jednoho pruhu každým směrem. Hotovo má být v prosinci.

Ve stejné ulici jen o pár metrů dál přitom budou silničáři pracovat také na opravě povrchu vždy v jedné polovině vozovky. Koordinace tak dopadla přesně opačně, než měla – obě akce se budou konat současně a dopad na provoz se tak znásobí.

„Běží různé plány. Komunikace jsou ve špatném stavu, stejně tak sítě, vše musíme zohledňovat. Nemůžeme říct, že na objízdných trasách nikdy žádná komplikace nebude,“ hájí se koordinátorka dopravních staveb Vlasta Jágerová.

Konkrétně u Jihlavské se podle ní do poslední chvíle netušilo, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostane peníze na opravu této silnice, která slouží při omezeních na dálnici pod Brnem pro řadu řidičů i jako objízdná trasa. A finance se musí utratit už letos. „Jedna část oprav je v plánu od 16. do 23. listopadu, druhá pak od 23. do 27. listopadu,“ přibližuje Jágerová.

To hlavní trápení však pro Brňany přijde až se začátkem stavební sezony příští rok na jaře.

Komplikace u Poříčí

Tou dobou čeká zmiňovanou Jihlavskou další oprava – tentokrát od Vídeňské kolem Ústředního hřbitova k ulici Dlouhá. Hned v únoru také znovu zúží do jednoho pruhu každým směrem provoz kolem Zvonařky kvůli rekonstrukci Plotní.

Přehled Projekty pro rok 2020 Jihlavská (listopad 2019, další úsek na jaře 2020): omezení v úseku mezi Vídeňskou a Dlouhou.

omezení v úseku mezi Vídeňskou a Dlouhou. Poříčí (březen až říjen 2020): omezení na 1 + 1 v úseku mezi Vídeňskou a Křídlovickou.



omezení na 1 + 1 v úseku mezi Vídeňskou a Křídlovickou. Tomkovo náměstí (2020– 2023): omezení dopravy na 2 + 2.

omezení dopravy na 2 + 2. Most na Otakara Ševčíka přes Ostravskou (2020–2023): omezení dopravy na jednu polovinu.

omezení dopravy na jednu polovinu. Nové sady (březen až říjen 2020): omezení do jednoho pruhu každým směrem.

omezení do jednoho pruhu každým směrem. Veveří (červenec a srpen 2020): výměna kolejí, kompletní uzavírka Žerotínova náměstí.



výměna kolejí, kompletní uzavírka Žerotínova náměstí. Merhautova (březen až červen 2020): oprava tramvajové tratě, v jednání rekonstrukce silnice.

oprava tramvajové tratě, v jednání rekonstrukce silnice. Zvonařka: kvůli opravě Plotní zúžení provozu na 1 + 1.

kvůli opravě Plotní zúžení provozu na 1 + 1. Žabovřeská: od září 2020 výluka tramvají na dva roky.

Už v příštích dnech začnou v ulici Poříčí kopat také Teplárny Brno. „Zatím budou pracovat na zelených plochách, ale příští rok zasáhnou překopem i do silnice,“ upozorňuje Jágerová s tím, že s pracemi na této tepně počítají také vodárny a ŘSD plánuje opravu povrchu od Křídlovické po Renneskou. Od příštího března do října tu bude provoz omezen do jednoho pruhu každým směrem.

Kromě toho zahájí ve stejném termínu hned v sousedství od Nových sadů až po Poříčí brněnský dopravní podnik opravu tramvajové trati, při níž se trávník z Nových sadů rozroste až po hokejovou halu.

„Realizace je v plánu od března do října, vlastní výluka tramvajové trati v červenci a srpnu 2020,“ sděluje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Doprava po silnici by měla být částečně omezena v obou směrech.

Na pohodlnější jízdu tramvají se mohou cestující těšit i na Merhautově, kde dopravní podnik na jaře vymění koleje. Zlepšení však nemají jisté řidiči osobních aut, i když si zdejší silnice vysloužila titul té nejrozbitější v Brně.

„Zvažujeme, že by se udělal nový povrch, ale ještě nevíme,“ řekla Jágerová.

Omezený provoz na Veveří

Na provoz po jedné koleji se musí o příštích prázdninách připravit i cestující, kteří jezdí ulicí Veveří. Dopravní podnik zde opraví trať od České po ulici Jana Uhra.

„Délka opravovaného úseku je 645 metrů,“ podotýká Tomaštíková. Kompletně zavřené pro dopravu pak bude Žerotínovo náměstí, přes nějž tramvaje na Veveří z České projíždí. „Jednáme o výměně kusu plynovodu, který to potřebuje,“ vysvětluje koordinátorka Jágerová.

Na Veveří musí být hotovo do září, kdy začne výluka tramvajové linky číslo 1 v Pisárkách kvůli rozšiřování Žabovřeské. Tam by nemělo řidiče potkat žádné dlouhé omezení, na rozdíl od dlouho očekávané stavby mostu od vytížené křižovatky na Tomkově náměstí směrem k Vinohradům.

„Stavbu chceme zahájit v polovině příštího roku,“ oznamuje šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala. Ve stejné době se o několik set metrů dál chystá ještě čtyřletá oprava mostu přes Ostravskou. „Bude se to dělat za provozu po polovinách,“ informuje Fiala.

Další uzavírky pak podle Jágerové příští rok ještě nejspíš přibudou.