Historie Brna mizí, hájí lidé starý dům, který chce developer zbourat

Developerská firma Impera chce objekt spolu se sousedícím domem číslo 59 zbourat a místo něj postavit novou budovu.

„Stavby jsou ve špatném technickém stavu. Nově plánovaný dům bude mít moderní a velmi ukázněný vzhled. Bereme v potaz, že se jedná o významnou městskou třídu,“ uvedla manažerka firmy Impera Lenka Kučírková.

Informace o možné demolici však vzbudila negativní ohlasy. Proti projektu se postavil i bývalý radní městské části Brno-střed Michal Doležel (za hnutí Žít Brno), který chce vytvořit petici za zachování domu.

„Stavba reprezentuje architekturu typickou pro 19. a 20. století. Kladl se u ní důraz na fasádu a těchto staveb není v ulici mnoho,“ vysvětluje Doležel.

Manažerka developerské firmy si z kritiky nic nedělá. „Každá stavba má své příznivce, a jak vidím, zřejmě i odpůrce. To je ovšem zcela běžná věc,“ podotkla Kučírková.

Její společnost chce v budoucnu postavit desetipodlažní dům, který by měl obsahovat 85 bytů, pět ateliérů a tři komerční jednotky.

„Developer z toho chce udělat luxusní nabídku, která pro něj ale bude mít jen krátkodobou výnosnost. Ze současných domů by šlo udělat lukrativní bydlení s paměťovou stopou. Investorům se však nechce dělat s rekonstrukcí a raději to celé zbourají,“ komentuje Doležel.

Nelíbí se mu ani podoba chystané stavby. „Architektonický výraz je na úrovni průměrné skladovací haly,“ poznamenal.

Pomohla by památková zóna

Podle člena komise výstavby a územního plánování městské části Gabriela Kurtise (Žít Brno) není situace tak jednoznačná.

„Souhlasím s panem Doleželem, že jsou nenávratně bourány stavby, které s historií Brna úzce souvisejí. Situaci by zlepšilo zavedení městské památkové zóny, protože by pomohla objektům, které nejsou památkově chráněny. V roce 2016 totiž pozbyla téměř třetina objektů v Brně památkové ochrany, protože byly pozdě zapsány na seznam kulturních památek,“ uvedl Kurtis.

„Nicméně chápu, že město potřebuje zahušťovat a nabízet nová místa k bydlení. Významná městská třída Lidická k tomu vybízí. Vše je ale třeba dělat s ohleduplností,“ sděluje Kurtis, podle kterého nelze vycházet pouze z informací šířících se na sociálních sítích. Firma totiž městu ještě nepředložila kompletní návrh.

„Zmiňovaná desetipodlažní stavba je ale podle mě moc vysoká a kvalita návrhu neodpovídá významu místa,“ dodává Kurtis.

Zda domy půjdou opravdu k zemi, není v současné době jisté. Projekt se nachází v přípravné fázi a podle Doležela je to otázka dvou až tří let. „I přesto je ale potřeba začít hned něco dělat. Nemůžeme to nechávat na poslední chvíli, jinak nám tady nic nezbude,“ podotýká.

Stejně jako Kurtis vidí východisko v zavedení městské památkové zóny. Vyhlásit ji však může pouze ministerstvo kultury.

„Je zde důležitá činnost zastupitelů, kteří by o vyhlášení památkové zóny mohli žádat. Potom by se neochránila jen ulice Lidická, ale i další významné brněnské části. Proti projektu by se navíc město mohlo odvolat, jako to už udělalo v minulosti. Nic takového se ale zatím nestalo,“ dodává.

Problematice se věnuje i radní pro výstavbu a územní plánování Brna-střed Petr Bořecký (ANO). Na otázku, zda bude město žádat o vytvoření památkové zóny, však nedokázal odpovědět.

„Objekt není památkově chráněn. Pokud majitel splní všechny podmínky, má právo, aby mu rozhodnutí o odstranění stavby bylo vydáno. Další otázka je, jaká výstavba na místě vznikne. Zatím na stole nemáme žádný projekt, nicméně už v minulosti jsme požadovali nižší budovu,“ uvedl Bořecký.