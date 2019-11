Vodní pólo i baseball. V Brně znovu uspořádají olympijský festival

Kromě 157 tisíc návštěvníků na Olympijský festival dorazilo i kolem stovky známých sportovců.

Po velkém úspěchu se tak Brno rozhodlo ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Českým olympijským výborem uspořádat festival i během Letních olympijských her v Tokiu.

„Vnímáme Brno jako město sportu zaslíbené. Líbí se nám, jak lidé z celého kraje sportují, a proto jsme rádi, že jsme se dohodli na dalším festivalu,“ uvedl generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.

Koupaliště Riviéra spolu s lesoparkem za řekou a areálem Komety nabídne od 24. července do 9. srpna 47 různých sportů. Namísto biatlonu, curlingu či skoku na lyžích si tak návštěvníci vyzkouší nejen olympijské sporty, jako je vodní pólo, baseball nebo stolní tenis, ale i ty neolympijské, například pétanque. „Koncept i rozložení sportovišť už máme nechystaný. Máme variantu suchou i mokrou, zavděčíme se tedy velkému počtu lidí,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vybudovaná sportoviště se poprvé využijí i pro dva příměstské tábory pro děti, přičemž jeden turnus bude trvat pět dnů. Celkem 400 dětí si tak vyzkouší 20 různých sportů, kromě skvělých zážitků a medailí si odnesou také cenné informace o svých sportovních předpokladech. Přihlašování začíná v lednu. „Kromě příměstského táboru chystáme i program na brněnské přehradě, kde budou jachty a kanoe. Dále uspořádáme den pro seniory a nezapomeneme ani na handicapované,“ dodal Graclík.

Domlouvá se předpremiéra filmu Zátopek

Dospělí zaplatí za vstupné 50 korun, děti do dvanácti let a senioři ve věku 65+ budou mít vstup zdarma. „Tokio je pro lidi poměrně daleko, cestování do centra dění by bylo i dost drahé. Proto jsem rád, že můžeme nabídnout jedinečnou atmosféru přímo v Česku,“ uvedl Hladík. „Doufám, že budeme moci k festivalovému programu nabídnout i předpremiéru filmu Zátopek, který se točil mimo jiné i v Brně. Film bychom pro návštěvníky promítali na velkoplošných obrazovkách a mohli bychom dosáhnout nejvyšší sledovanosti. Předpokládáme totiž, že se na film dojde podívat až 12 tisíc lidí,“ dodal.

Na olympijský festival se těší i bronzová medailistka z posledních Letních olympijských her v Rio de Janerio tenistka Lucie Šafářová. „Poprvé se festivalu zúčastním jako fanoušek. Nápad se mi strašně líbí, jsem ráda, že si děti vyzkouší různé sporty a přičichnou si k té olympijské atmosféře,“ řekla Šafářová, která se nyní připravuje na příchod dítěte. „Rozhodně mi nechybí cestování ani blázinec spojený s turnaji. Jsem teď v klidu domova, užívám si pohody. Nicméně musím přiznat, že mi tenis jako takový chybí a těším se, až si půjdu zahrát na kurt,“ dodala s úsměvem.

S projektem Olympijského festivalu přišel poprvé Český olympijský výbor v roce 2014 díky Olympijskému parku Soči – Letná. „Licenci na projekt má nyní Mezinárodní olympijský výbor, který tomu dodal pravidla. Jsme rádi, že se toho tak ujal, další rozvíjení ale stále konzultuje s naším českým výborem. Vytvořili jsme pro ně například manuál, který je k dispozici v několika jazycích a zahraniční pořadatelé se tak podle něj můžou řídit. Na minulém festivalu jsme navíc uvítali Čínský olympijský výbor, takže předpokládáme, že se u nich projekt nyní hodně rozšíří,“ dodal Graclík.