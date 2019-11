V Brně odpustili poplatek za popelnice 80 tisícům důchodců a dětí

„Tato sleva je zakotvená i v koaliční smlouvě, při hlasování v radě byla schválena jednomyslně,“ podotkl náměstek brněnské primátorky Oliver Pospíšil z ČSSD, která s návrhem osvobodit lidi starší 70 let přišla.

Změna se týká zhruba 67 tisíc seniorských poplatníků, což znamená, že město přijde o téměř 34 milionů korun.

„Počet platících lidí za odpad se ale mění. Aktuálně jich evidujeme přes 435 tisíc. Nezapočítávají se totiž jen osoby s trvalým bydlištěm, ale i majitelé neobsazených bytů a podobně. Podle odhadu příjmu na příští rok město reálně kvůli slevě pro seniory přijde o zhruba dvacet milionů. Znovu se má totiž zvýšit počet poplatníků,“ vysvětlil Pospíšil.

Brno si podle jeho slov může takový krok dovolit, protože je v dobré ekonomické kondici.

„Vzhledem k tomu, že rozpočet města se blíží ke dvanácti miliardám, není potřeba toto opatření nijak kompenzovat. Obyvatelé by měli pocítit, že se Brnu daří dobře. I přesto ale nemůžeme takové úlevy dělat pro všechny. Proto jsme zvolili princip solidarity a poplatky odpustíme seniorům,“ zdůvodnil náměstek.

Standardní sazba za vývoz popelnic v Brně je aktuálně 670 korun. Lidé starší 70 let momentálně platí jen 500, stejně jako rodiče za děti do čtyř let. Zároveň poplatek hradí jen za první dvě děti, na každé další se až do 15 let jeho věku nevztahuje.

Podle Pospíšila se výpadek ve výběru rozhodně neprojeví na službách městské akciové společnosti SAKO, která svoz odpadu v Brně zajišťuje. „Jde o krok magistrátu, který je čistě v jeho gesci. Nás se nijak netýká,“ potvrdil mluvčí SAKO Martin Drozd.

Opozice koaliční návrh ještě rozšířila

Brněnská koalice verdiktem o slevě za popelnice částečně plní svůj závazek ohledně podpory seniorů, která vyplývá z programového prohlášení.

„Je celá řada obcí a měst, kde za odpad neplatí nikdo. Nemusíme se dívat až do Teplic, takové případy máme i na jižní Moravě. Můžu jmenovat Modřice nebo Šlapanice, kde před lety došlo ke kompletnímu osvobození z povinnosti platit za popelnice,“ řekl Pospíšil

Návrh na schůzi zastupitelů podpořila i opozice, tedy hnutí ANO a SPD. Prvně jmenované hnutí dokonce předložilo návrh na rozšíření osvobození od poplatku, a to o děti, kterým ještě nebyly čtyři roky.

„U dětí, na rozdíl od ostatních skupin obyvatel, se dá předpokládat, že nejsou výdělečně činnými a poplatky za ně platí rodiče. A mladé rodiny jsou už tak zatížené relativně drahým bydlením v Brně,“ řekl na jednání bývalý primátor a opoziční zastupitel Petr Vokřál. I tento návrh zastupitelé schválili, což znamená výpadek dalších zhruba sedmi milionů korun.

Poplatky za odpad v číslech 435 tisíc lidí momentálně platí v Brně poplatek magistrátu za vývoz popelnic.

lidí momentálně platí v Brně poplatek magistrátu za vývoz popelnic. 67 tisíc lidí starších 70 let a zhruba 14 tisíc dětí mladší čtyř let bude mít od 1. ledna 2020 svoz odpadu zdarma.

lidí starších 70 let a zhruba mladší čtyř let bude mít od 1. ledna 2020 svoz odpadu zdarma. 40 milionů korun je „díra“ v rozpočtu. Město ale očekává vyšší výběr u ostatních.

Už v roce 2007 Brno zrušilo důchodcům poplatky za jízdné – stejně jako v případě svozu odpadu se změna týkala lidí starších 70 let. Třetím rokem pak jezdí zdarma brněnskou MHD děti do deseti let, předtím byla horní hranice na šesti letech.

Loni pak koalice ještě pod vedením ANO zlevnila všechny druhy předplatného jízdného u seniorů nad 65 let asi o 60 procent a další slevy získaly i děti ve věku 10 až 15 let. Novinka vešla v platnost 1. září, kdy stát rozjel levnější jízdné pro studenty a seniory také v regionální železniční a autobusové dopravě.

Také v případě dopravy po Brně se odhadoval výpadek okolo dvaceti milionů. Tehdejší vedení města ale dopravnímu podniku částku odmítlo kompenzovat. Vokřál tvrdil, že musí ušlý zisk nahradit jinak. Například trvalým zaváděním autobusů na plyn, díky čemuž ušetří na palivu.

S úlevami bych šetřil, říká šéf seniorů

Kromě jízdného a popelnic můžou brněnští senioři využívat slevy například na vstupenky do divadel, na prohlídky města či na vstupy do bazénů a dalších sportovišť. Předseda krajské rady seniorů Milan Hemzal tak Brno hodnotí jako přátelské město směrem ke starším lidem. Prý možná až moc.

„Osobně bych s úlevami vůči seniorům trochu šetřil. Protože ve výsledku to za ně zaplatí ostatní. Navíc si mohou i přivydělat. Jako předseda rady seniorů třeba soustavně řeším potíže, že nemůžeme najít lidi, aby nám pomohli s organizováním akcí. Samozřejmě za finanční odměnu. Všichni mají jen natažené ruce, což není dobře,“ nesouhlasí Hemzal s dalšími velkými slevami pro starší lidi.

A s ostrou kritikou rozhodně nešetří. „Na sociálně slabé důchodci nadávají, že čerpají na všechno dávky a mají spoustu věcí zadarmo, přitom sami se chovají stejně. Buďme rozumní, všechno má svou cenu,“ dodal Hemzal.