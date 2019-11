Vzhled nové čtvrti nadiktuje Brno, developeři budou stavět podle jeho not

„Bude jasně dáno, jak má čtvrť vypadat, jak mají být poskládané bloky domů, jaký tam bude podíl bydlení, kanceláří, obchodů a služeb a zeleně. Chceme vytvořit živou plnohodnotnou čtvrť, která se stane vhodnou spojnicí mezi budoucím nádražím a historickým jádrem,“ poznamenal náměstek brněnské primátorky pro územní plánování Petr Hladík (KDU-ČSL).

Brno své požadavky, například ohledně stavby mateřských školek, předesílá developerům už nyní. Nad projektem, který ponese název Trnitá, však bude mít dosud nevídanou kontrolu. Do přípravy chce město kromě svých firem zapojit i investory. A bavit se o něm chystá i s Brňany.

Sami developeři ovšem necítí přesně dané instrukce jako břemeno. Spíš je považují za cestu, jak se vyhnout případným problémům.

„Spolupráce je to velmi dobrá, snaží se posouvat území dál, návrhy mají jednotnou urbanistickou koncepci. Vůbec nemůže být řeč o svazujících nařízeních, naopak je to celé postavené na diskusi a společných pravidelných jednáních,“ pochvaluje si marketingový manažer Jiří Ochec za developera J&T, který chce na ploše mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá stavět na čtyřech hektarech tři bloky se stovkami bytů, kancelářemi, obchody, službami i rekreačními zónami.

Podle něj je Brnem řízená podoba čtvrti jednotná. „Pokud jde o jednotlivosti, třeba konkrétní podobu budov nebo barvu fasády a provedení, to stejně musíme vždy řešit s příslušným místním úřadem při stavebním povolení,“ podotkl Ochec.

Nový název odráží trnitou cestu

Trnitá bude největší brněnský urbanistický počin od bourání městských hradeb v padesátých letech 19. století. Na území 140 hektarů na jih od současného hlavního vlakového nádraží směrem k řece Svratce vyroste během příštích dvou desetiletí úplně nová čtvrť za miliardy korun pro patnáct tisíc obyvatel.

Část bytů postaví město a část soukromí investoři. Součástí bude nové hlavní nádraží v místech dnešního dolního nádraží za desítky miliard.

Přípravu čtvrti nyní radní zařadili mezi klíčové projekty města. Zapojí se do ní týmy odborníků v čele s KAM, které už aktualizují zastaralou územní studii z roku 2013 a sestaví noty pro developery.

Oblast byla ještě donedávna pracovně nazývána Jižním centrem, nyní se přejmenuje na Trnitou.

„Je to proto, že začíná od ulice se stejným názvem, ale zároveň je název i symbolický, protože cesta k novému nádraží byla a ještě bude trnitá,“ poznamenal Hladík v narážce na to, že spory o poloze nového nádraží trvaly několik desítek let.

Park propojí Svratku s centrem

Úkolem města je nyní stanovit kvalitní základy pro veřejné prostory, nové ulice, technickou i dopravní infrastrukturu a protipovodňová opatření, protože území leží v povodňovém pásmu.

Studie by měla být hotová do konce roku a na ni pak naváže konkrétní stavební program, podle něhož bude čtvrť větší než samotné historické jádro vznikat.

Jako první přijde na řadu lokalita o rozloze 50 hektarů v blízkosti Opuštěné ulice kolem nového bulváru. Jeho podoba vyplyne z architektonické soutěže, kterou vypíše město. Čtvrť bude lemovaná parkem, který propojí řeku Svratku s centrem města a do budoucna se rozšíří také na oblast kolejiště stávajícího hlavního nádraží. Po původním kamenném viaduktu povede cesta pro pěší a cyklisty.

Podle šéfa KAM Michala Sedláčka je Trnitá v Česku zcela výjimečný projekt, který zatím nemá obdoby – ať už rozlohou, nebo vytvořením projektového týmu.

„Inspirovali jsme se podobnými projekty v zahraničí, například výstavbou úspěšné HafenCity v Hamburku nebo čtvrti Sonnwendviertel okolo nového hlavního nádraží ve Vídni,“ přiblížil Sedláček.