Nad Brnem už vykukuje duhový kostel s věží, na zdi je i symbol půllitru

Je zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě – brněnské jeptišce, již za druhé světové války popravili nacisté.

Na stavbu se už roky skládají hlavně věřící zdejší římskokatolické farnosti, která spravuje i sousední Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty. S ním je futuristická budova podle návrhu architekta Marka Štěpána spojená chodbou.

V kruhovém prostoru kostela zatím chybí vybavení, na kůru ještě pracují dělníci, ale přes skla u střechy proniká dovnitř světlo v barvách duhového spektra. I to má duchovní rozměr, protože duha je podle Bible symbolem smlouvy Boha s lidstvem po potopě světa.

Strop působí dojmem, jako by byl tvořený z tisíců malých prkének složených do spirály. „Je to ale beton a otisk vznikl pomocí bednění. Dopředu ještě přijde kamenný oltář, křtitelnice a svatostánek a kolem něj lavice do kruhu,“ líčí Pavel Hověz, duchovní centra.

Ve dvoře mezi kostelem a zvonicí, která zatím na zvony čeká, sází zahradníci hlušinu úzkolistou, jež vypadá jako olivovník. Na zdech rotundy i zvonice upoutají příchozí různé obrazce přímo v betonu, jejichž autorem je výtvarník Petr Kvíčala.

Znázorňují symboly stvoření i vše, co nás obklopuje – třeba dům, zvířata, ptáky, ale i koloběžku a půllitr, protože je obecně známé, že Marie Restituta měla ráda pivo.

„Přesto všechny ty věci mají teologický význam. Chápu je jako duchovní ohnisko, které by mělo z objektu vyzařovat do okolního sídliště. Na věži vytvořený kříž z řeckých písmen Fos (světlo) a Zoé (život) odkazuje na malý křížek, který byl vykopaný v Uherském Hradišti, a na Velkou Moravu, kam přišli Cyril a Metoděj,“ popsal Hověz.

Stavba začala v září 2017 a zatím přišla na sto milionů korun. „A ještě nejméně deset bychom potřebovali, jen varhany vyjdou na šest až osm milionů. Proto sbírka stále běží,“ upozorňuje Hověz.

Kostel Marie Restituty Stavba začala v září 2017, přípravy na ni ale už před 15 lety, kdy se podařilo na Lesné vybudovat duchovní centrum. Kostel má otevírat 1. května příštího roku.

Název nese po jeptišce Marii Restitutě Kafkové, která se narodila v roce 1894 v Husovicích, ale působila v nemocnici ve Vídni. V březnu 1943 ji popravili nacisté.

Autorem návrhu je Brňan Marek Štěpán, jenž se specializuje na sakrální architekturu.

Náklady na stavbu ve výši až 120 milionů korun pocházejí z darů věřících. Lidé mohou dál přispívat.

Dělníci na Lesné nekončí. Je třeba vybudovat můstek mezi kostelem a zvonicí či obložit kůr, ale slavnostní otevření je už jasné. „Plánujeme je na 1. května příštího roku. Je to den výročí narození Marie Restituty. Věřím, že se to povede,“ doplňuje duchovní.

A věří i autor, architekt Štěpán. „Stavba má asi půlroční zpoždění, ale jinak jsem spokojený. Jediné, co mě mrzí, je problém s akustikou. Ta měla být řešená už během stavby, ale z finančních důvodů zůstala až naposledy, takže teď hledáme náhradní řešení,“ říká Štěpán.